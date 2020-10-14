Российские компании вошли в топ-50 крупнейших в мире производителей мяса птицы

Рынок мяса птицы в России не консолидирован М. Стулов

Американское издание WATTPoultry International составило рейтинг 50 крупнейших в мире производителей мяса бройлера по итогам 2020 года. Список возглавила бразильская компания JBS с мощностью убоя более чем 4 млрд голов в год, что вдвое больше объема, выпускаемого вторым по величине производителем мяса птицы в мире — американской компанией Tyson Foods. Замкнула тройку BRF из Бразилии с мощностью убоя более чем 1,5 млрд голов в год.



В список вошли и три российские компании: группа «Черкизово» заняла 28 место с мощностью 318 млн голов в год, ГАП «Ресурс» — 31 место с 287 млн и «Приосколье» - 49 место с показателями 192 млн голов в год. В рейтинге по Европе эти компании заняли седьмое, девятое и 13-е места соответственно. Также в топ крупнейших производителей мяса бройлера в Европе вошли «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева (18-е место, 147,3 млн голов в год), «БЭЗРК-Белгранкорм» (24-е место, 122,2 млн) и «Акашевская» птицефабрика (27 место, 112,3 млн голов). Поскольку последняя входит в «Агрокомплекс», их мощности нужно было считать вместе — 259,6 млн голов. Таким образом, «Агрокомплекс» должен был не только занять более высокую позицию в рейтинге по Европе, но и войти в число мировых лидеров.



Также в списке лидеров по Европе — птицефабрика «Северная» (28-е место), «Продо» (31-я позиция), «Траст Птицеводческие активы» (35 строчка), «Мираторг» (36), птицефабрика «Чамзинская» (40), «Челны-Бройлер» (41), агрохолдинг «Равис» (42) и еще семь отечественных производителей.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что, несмотря на большой отрыв от мировых лидеров рынка в объеме мощностей, с точки зрения технологий и качества продукции отечественная отрасль ничем не уступает мировым лидерам. По его словам, разница состоит только в затратах на выращивание, которые обусловлены, например, запретом в России использования более дешевых ГМО-кормов, которые разрешены в некоторых странах.



По мнению президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, птицеводческая отрасль в России сейчас недостаточно консолидирована, в отличие, например, от Бразилии, США, Таиланда, Франции и Германии. «Чем больше у нас будет консолидирована отрасль, тем выше в рейтинге будут наши производители мяса птицы, — сказал он «Агроинвестору». — При этом значительно увеличить объемы производства в ближайшие годы Россия не сможет». Давлеев уточняет, что естественный рост промышленного производства в России в этом году составил около 1%.



В 2019 году крупнейшие птицефабрики России произвели 4,64 млн т мяса бройлера. Согласно рейтингу Национального союза птицеводов (НСП), первое место заняла группа «Черкизово», выпустив 766 тыс. т бройлера, она же стала первой по объему прироста производства. Вторую строчку заняла группа «Ресурс» с 645 тыс. т, третью — «Приосколье» с 452 тыс. т. Ее ближайшим преследователем был «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева.



Согласно прогнозу FAS USDA, мировое производство мяса птицы в 2021 году вырастет на 2% до рекордных 102,9 млн т. Лидерами по производству являются США, Китай, Бразилия и ЕС. Россия занимает пятую строчку, потенциал выпуска в следующем году американские аналитики оценивают на уровне 4,72 млн т готовой продукции — примерно как в 2020-м.

