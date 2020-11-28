Производство жимолости в России может вырасти в семь раз

Спрос на жимолость превышает предложение Pixabay

К 2025 году производство жимолости в России вырастет почти в семь раз. Такой прогноз озвучил президент Ассоциации производителей жимолости Артем Сорокин в ходе первой международной онлайн-встречи «Мировой рынок жимолости — 2020. Проблемы и тенденции». Он напомнил, что активная закладка новых плантаций жимолости началась около пяти лет назад благодаря появлению субсидий, которые стали выделяться промышленным производителям ягод. В итоге с 2009 по 2019 год площади под жимолостью выросли со 100 га до 800 га. В этом году показатель по сравнению с прошлым годом почти не изменился, однако вовсе не потому что производители потеряли интерес к выращиванию жимолости, а из-за того, что выкорчевывались старые плантации, на смену которым высаживались новые.



По данным ассоциации, в России большинство плантаций жимолости сегодня имеют площади от 1 га до 100 га гектар. Плантации площадью свыше 100 га — это молодые посадки, которые пока не вышли на промышленное плодоношение. Новые сады, как правило, высаживают с учетом возможности организации капельного полива, а также механизированной уборки ягод. Количество растений составляет от 1,2 тыс. до 3,5 тыс. на гектар. Крупные производители жимолости сосредоточены в Сибири, на Урале, в европейской части страны.



Сорокин также отметил, что необходимо совершенствовать селекционную базу. Сейчас в Госреестре насчитывается 119 сортов жимолости, однако при их создании использована лишь малая часть природного разнообразия. «Большинство этих сортов создано на базе растений из Приморья, Камчатки и Алтая. В итоге из-за того, что прошлая зима была очень теплой, в европейской части страны мы увидели осеннее и зимнее цветение почти всех российских сортов, что стоило нашим производителям от 20% до 50% урожая, — рассказал он. — Не цвели только сорта канадской селекции».



Производители сталкиваются не только с проблемой осеннего цветения, но и с тем, что форма кроны, ягод и консистенция мякоти у ряда сортов вызывает дополнительные сложности. Дело в том, что большинство отечественных сортов жимолости создано для садоводов-любителей, а не для промышленного выращивания. Преимущество же канадских сортов не только в устойчивости к осеннему цветению, но и в том, что изначально они создавались с учетом комплекса требований для промышленного садоводства. Поэтому доля канадских сортов в закладках новых плантаций будет расти: в ближайшей перспективе на них придется от 30% до 50% промышленных посадок жимолости, прогнозирует Сорокин. «Российские производители жимолости должны сформулировать новое селекционное задание: с одной стороны, необходимо проводить региональные испытания, с другой — максимально быстро включать в реестр новые сорта», — считает он.



Валовой сбор жимолости без учета личных садовых хозяйств и диких ягод в этом году составил около 150 т. «В этом году многие производители жаловались на низкую урожайность: из-за уже упомянутого вторичного цветения зимой в европейской части страны и из-за засухи в Сибири. Кроме того, аграрии столкнулись с нехваткой рабочей силы из-за пандемии, поэтому не весь урожай был собран», — уточнил Сорокин.

Сегодня цены на жимолость сильно различаются в зависимости от региона. В один и тот же период, например, в Сибири ягода стоит 300-350 руб./кг, а в Центре — 600-1200 руб./кг. При этом, по данным ассоциации, спрос на ягоду в сетях в этом году превысил предложение. «Спрос был настолько высоким, что мы отправляли самолетом из Нижегородской области ягоду в Новосибирск», — добавил Сорокин. Всего через торговые сети в этом году, по его оценке, будет продано 20 т ягод. «Значительная доля жимолости сейчас продается через соцсети, в первую очередь, «Инстаграм». Кроме того, большое количество ягоды реализуется в замороженном виде. Также серьезные объемы идут в переработку: на варенья, джемы, соки, сиропы и т. д. », — пояснил Сорокин. Он отметил, что крупнейший переработчик жимолости — томская компания «САВА», которая занимается переработкой ягоды уже десять лет, однако стали появляться и новые игроки.



По оценке ассоциации, к 2025 году можно ожидать кратного увеличения валового сбора жимолости — он достигнет 1 тыс. т, что позволит выровнять цену на свежую ягоду по регионам и снизить ее до 200 руб./кг. «Стоимость замороженной ягоды будет зависеть от цены глобального рынка», — добавил Сорокин.



Директор компании «Рассвет» (Нижний Новгород, занимается выращиваем ягод, в том числе жимолости) Владимир Федотов считает, что прогноз производства 1 тыс. т жимолости к 2025 году вполне реальный, если учесть площади уже имеющихся в стране садов и планы производителей по их расширению. Он добавляет, что с одного гектара можно получать до 5-10 т ягод. «Жимолость прекрасно встраивается в процесс промышленного производства ягод — например, голубики и смородины, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Используется та же сельхозтехника, при этом жимолость созревает раньше, что позволяет производителю, во-первых, быстрее начать зарабатывать, а во-вторых, распределить трудовые ресурсы, занятые на уборке урожая. Сейчас на рынке спрос на жимолость превышает предложение. Мы рассчитываем, что он будет расти по мере того, как люди будут узнавать эту ягоду — в этом смысле ее потенциал огромен».

