В России заработает система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов

В России остро стоит проблема ввоза некачественной агрохимической продукции Pixabay

Минсельхоз разработал положения о государственном контроле в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Соответствующие документы размещены для публичного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Новая система коснется порядка создания системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов, регулирования их ввоза в страну, формирования и ведения реестра организаций, работающих с ними, также будет контролироваться хранение, реализация, применение, обезвреживание и утилизация этих товаров.



Закон о совершенствовании государственного контроля за обращением пестицидов и агрохимикатов был принят в декабре прошлого года и должен начать работать в январе 2021-го. Документом предусмотрено определение правительством специализированных пунктов пропуска через государственную границу, через которые будут ввозиться пестициды и агрохимикаты, а также прослеживаемость оборота пестицидов и агрохимикатов, сведений о них и операциях, связанных с их оборотом.



Полномочия по надзору за безопасным обращением этих товаров будут переданы Россельхознадзору. У ведомства были эти полномочия и раньше, но в августе 2011 года их забрали, но при этом никому не передали. Сейчас Роспотребнадзор отслеживает лишь содержание пестицидов в плодовоовощной продукции, но на деле при обнаружении небезопасных овощей и фруктов их иногда даже не успевают снять с реализации.



Однако исполнительный директор Российского союза производителей химических средств защиты растений, заместитель гендиректора фирмы «Август» по общим вопросам Владимир Алгинин считает, что эффективнее было бы ввести не систему прослеживаемости, а систему маркировки. «У нас есть система маркировки продукции, наработанная в системе наших предприятий, одобренная всеми компаниями союза и даже поддерживаемая крупными международными игроками. Мы бы хотели предложить именно эту систему. Когда начнется разработка, мы попробуем предложить ее, учитывая, что она уже работает», — рассказал он «Агроинвестору».



Алгинин отмечает, что сейчас в России, как и раньше, остро стоит проблема ввоза некачественной агрохимической продукции. «Если будет принята наша модель, то после одобрения ввоза продукции контролирующими органами, которые возьмут анализ, проверят, подтвердят соответствие регистрационным требованиям, в пунктах пропуска важно ее промаркировать, — объясняет он. — Дальше будет видно, когда растаможивалась партия, куда перевозилась и где использовалась продукция».



По словам Алгинина, проверка сотрудниками Россельхознадзора будет проходить с помощью специальной программы на телефоне. «Маркировка — это быстро и, наверное, она принесла бы положительный результат, в том числе и потребителям», — считает он. Если будет введена система прослеживаемости, которая станет работать в автоматическом режиме, то никаких проблем быть не может, продолжает Алгинин. «Будем пытаться вместе с контролирующими органами выбрать систему, которая бы так или иначе помогала рынку, а не мешала ему», — добавляет он.



К удорожанию нововведение тоже не должно привести, оценивает Алгинин. «Конечно, система стоит денег, но на сегодняшний день наш рынок пестицидов и агрохимикатов высококонкурентный, поэтому вопрос повышения цены не звучит вообще, — объясняет он. — У нас каждый потребитель имеет предложения как минимум от пяти-семи компаний, и у него всегда есть возможность выбора, а качество и цена — это два основных фактора». При этом, если наладится контроль на границе, с рынка может уйти немало некачественной импортной продукции, считает Алгинин.



Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов ранее рассказывал «Агроинвестору», что наличие специализированных пунктов пропуска особенно важно, потому что сейчас наблюдается ввоз препаратов якобы одного происхождения, согласно регистрации, но на самом деле они могут поставляться от любых компаний в Китае. «Если будут контролировать импорт на входе и будет четко установленное число пунктов пересечения границы, то будет наведен порядок с контрафактом и подделками», — говорил Каракотов. Он также отмечал, что введение новой системы может как улучшить, так и ухудшить положение рынка. «С точки зрения регулирования, отсечения контрафакта, соблюдения соответствия зарегистрированных продуктов их реальному происхождению и содержанию — это положительная сторона, — рассуждает он. — С другой стороны, если деятельность Россельхознадзора будет сопровождаться избыточным администрированием, например, аналитическим контролем ввозимого сырья для внутреннего производства и увеличением времени таможенной очистки, то это несколько ухудшит ситуацию».

