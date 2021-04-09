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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

Комбикорма будут дорожать до наступления нового сезона

Цены на комбикорма с февраля 2020 года выросли в среднем на 24%

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Сильнее всего дорожают корма для птицы
Pixabay
Сильнее всего дорожают корма для птицы
Pixabay

Рост цен на комбикорма и их составляющие не прекратится до наступления нового сельскохозяйственного года и начала сбора урожая. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry рассказал президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. Он считает, что до этого времени цены увеличатся еще на 5-7%. Всего, по его словам, комбикорма с февраля 2020 года по февраль 2021-го подорожали в среднем на 24%, сильнее всего увеличилась стоимость кормов для птицы — на 25%.

Себестоимость комбикормов — это на 90% стоимость сырья, напомнил Афанасьев. По его словам, большая часть компонентов подорожала примерно на 20-25%. Так, цены на фуражное зерно за год выросли на 24-25% (февраль к февралю), при этом кукуруза подорожала почти на 40%, пшеница — на 25%, ячмень — на 3,5-5%, сравнил он. Однако после многочисленных совещаний и введения экспортных ограничений все же наметилась тенденция к снижению цен: с конца февраля до начала марта стоимость фуражного зерна снизилась на 1-2 тыс. руб. за тонну, правда, в конце прошлого месяца цены опять начали постепенно расти.

Валерий Афанасьев, президента Союза комбикормщиков

Мы провели анализ по десяти заводам, и увидели, что их рентабельность резко сократились. Если раньше в среднем она составляла 5-10%, то сейчас — 1,5-2%. Рост цен на комбикорма и составляющие для них связан и с повышением цен на топливо, оборудование и др., а также девальвацией рубля.


Также растут цены на шрот: подсолнечный подорожал на 60% (февраль к февралю), соевый — на 45-55%, и стоимость продолжит увеличиваться. При этом объем производства и переработки подсолнечника не уменьшились, а цены не снижаются, несмотря на обещания переработчиков, отметил он. «Нам перерабатывающая отрасль обещала, что тонна подсолнечного масла будет стоить 95 тыс. руб., а она стоит 105-117 тыс. руб. И эта тенденция в связи с приближением нового урожая будет сохраняться: цены на масло будут расти», — сказал Афанасьев.

В целом 2020 год комбикормовая отрасль отработала с приростом в 1,4% (30,8 млн т) по сравнению с 2019-м, несмотря на ожидания серьезного спада. Однако в январе 2021-го произошло небольшое снижение производства комбикормов в среднем на 0,6-1%, сильнее всего заметен спад в производстве кормов для птицы: минус 7,9%, это связано со снижением реализации птицеводческой продукции, сказал глава союза.

Елизавета Литвинова 

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