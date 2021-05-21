В этом году посадки картофеля увеличатся

Сезон посадки сдвинулся примерно на две недели из-за погоды Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, в этом году аграрии займут картофелем 290,5 тыс. га, что более чем на 25 тыс. га выше площади, с которой он был убран в 2020-м. По данным ведомства к 20 мая, картофель высажен на 151 тыс. га или 52% от плана. В прошлом году в это время было посажено 191 тыс. т картофеля. Если на Юге посадка уже заканчивается, то в Центре отставание от планируемых сроков составляет примерно две недели от среднемноголетних показателей, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



Компания PepsiCo сообщила о завершении посадки картофеля для производства чипсов Lay’s в партнерских фермерских хозяйствах. В этом году площадки составили около 19 тыс. га — на 11% больше, чем в 2020-м. Картофель для PepsiCo будут выращивать более 70 хозяйств из 18 регионов России, а также Казахстана. В этом году в большинстве регионов выдалась холодная и дождливая весна, а сезон посадки сдвинулся на одну-две недели. Однако благодаря тому, что поставщики компании активно применяют передовые технологии выращивания, сбор урожая ожидается в срок, отмечает пресс-служба PepsiCo.



Компания планирует собрать и переработать свыше 500 тыс. т урожая в 2021 году (470 тыс. т в 2020-м) на свои двух заводах в Московской и Ростовской областях. Также в прошлом году PepsiCo начала строительство еще одного завода по производству снеков в Новосибирске, инвестиции в него превысят 12 млрд руб. В конце лета на предприятии планируется запустить склад картофеля емкостью около 50 тыс. т, который сразу примет на хранение урожай от местных фермеров для дальнейшей переработки после запуска производственных линий, сообщается в пресс-релизе компании.



Сумма авансовых платежей российским поставщикам со стороны PepsiCo составила около 2,7 млрд руб. Кроме того, было вложено около $1,8 млн в закупку сельхозтехники для сибирских фермеров, сообщила «Агроинвестору» представитель компании. В ближайшие три года PepsiCo планирует расширять производство именно в Сибири, где существует потребность в связи со строительством нового завода. Компания начала работать с 20 новыми поставщиками, чтобы обеспечить предприятие необходимым объемом сырья, говорит представитель PepsiCo.



Красильников отмечает, что основной прирост посадок картофеля произойдет как раз за счет увеличения производства для переработки. «Мы прогнозируем хорошую прибавку площадей под картофелем на переработку, что в первую очередь связано со строительством второй линии завода «Белой дачи», также строится большой завод по производству чипсов в Новосибирской области, плюс предприятие по переработке картофеля в Ленинградской и два — в Тульской областях», — перечисляет он. А вот площади под столовым картофелем во всех регионах останутся неизменными, считает Красильников. Многие небольшие сельхозпроизводители перестали выращивать картофель, при этом крупные расширяют площади, компенсировав выбывшие объемы, отмечает он.



По оценке Картофельного союза, регионом-лидером по посадкам картофеля в товарном секторе станет Брянская область, где им предполагается занять 27 тыс. га, на втором месте — Тульская область (20 тыс. га), на третьем — Нижегородская (почти 14 тыс. га). Хорошие площади ожидаются в Астраханской области (11 тыс. га).

Нынешнее отставание в темпах посадки картофеля потенциально только на руку сельхозпроизводителям, продолжает Красильников. Дело в том, что в связи с локдауном между Россельхознадзором и европейской Национальной организацией карантинной защиты растений очень долго решался вопрос по поставкам семенной продукции из стран Евросоюза, и договоренности были достигнуты только в апреле. «Россия разрешила поставки по зеленому коридору семян из Германии, Шотландии, Финляндии. Из Голландии, Польши и регионов Франции проводился отбор образцов перед разрешением на поставку, — рассказывает глава союза. — Все это повлияло на сроки поставки партий посадочного материала, соответственно, задержка из-за погоды в данной ситуации даже пошла на пользу как нашим аграриям, так и импортерам, дав дополнительный запас по времени».



Погодные условия в основных производящих регионах — Центре, на Юге, в Поволжье — на старте сезона вполне неплохие: было много теплых дней, шли дожди. В этом плане, несмотря на двухнедельную задержку, складывается хороший задел под новый урожай, отмечает Красильников.



При этом все еще остаются некоторые опасения по решению вопроса с привлечением к полевым работам мигрантов, обращает внимание он. Хотя по сведениям Минсельхоза и Минтруда этот вопрос снимается, определенный дефицит кадров все же сохраняется, и он касается как механизаторов, так и неквалифицированной рабочей силы. «Однако на производителей картофеля он будет влиять в меньшей степени, чем на овощеводов. Наибольшая потребность в дополнительно привлекаемой рабочей силы при уборке, закладке на хранение и товарной предпродажной подработке», — уточняет Красильников. PepsiCo тоже отмечает наличие проблемы с привлечением трудовых мигрантов, однако хозяйства, которые сотрудничают с компанией, вкладывают дополнительные ресурсы для привлечения местной рабочей силы, рассматривают возможности инвестирования в автоматизацию работы в полях, говорит представитель PepsiCo.



К 1 мая, по данным Росстата, остатки картофеля у производителей были на 30% выше, чем в тот же период прошлого года. «Цена для картофелеводов на протяжении всего сезона складывалась удачно, хотя в последние недели мы отмечаем ее снижение, которое, вероятно, связано с высокими запасами, появлением на полках импорта и постепенным снижением качества», — добавляет Красильников.

