«Союзмолоко»: поставки сыров и мороженого будут стабильными

С 1 июня маркировка сыров и мороженого стала обязательной М. Стулов

Возможность продажи немаркированных остатков сыра и мороженого до окончания срока их годности позволит обеспечить бесперебойные поставки этих товаров на рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова. Речь идет о товарах, выпущенных до начала обязательной маркировки, которая началась с 1 июня.



Белов напомнил, что сыр и мороженое относятся к товарам длительного хранения, и у многих производителей к 1 июня сохранились значительные запасы немаркированной продукции, поэтому было важно позволить производителям реализовать остатки. Глава «Союзмолока» напомнил, что аналогичной возможностью смогут воспользоваться и производители других молочных продуктов, для которых срок введения обязательной маркировки наступит позднее. Он также подчеркнул, что союз находится в плотном взаимодействии с правительством и оператором маркировки — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). «Важно обеспечить максимально плавный и комфортный переход производителей к работе в новой системе, а также условия для сохранения объемов производства и стабильной ценовой ситуации», — подчеркнул глава союза.



С 1 июня на упаковки или товарные ярлыки сыров и мороженого обязательно должен наноситься двухмерный штриховой код в формате Data Matrix, содержащий данные о продукте. Также производители будут обязаны передавать сведения о маркировке и продажах в национальную систему маркировки «Честный знак». «Весь процесс обязательной маркировки для производителей и импортеров сыров и мороженого пройдет в несколько этапов. С 1 июня 2021 года маркируются товары, с 1 декабря производители начинают передавать сведения о розничной продаже товаров, а с 1 сентября 2022 года начнут передавать сведения об оптовых продажах», — сообщила пресс-служба Роскачества. Цель маркировки — возможность отследить жизненный цикл товара от производства до его продажи в магазине. Это должно исключить возможность контрафакта.



ЦРПТ в день старта обязательной маркировки отмечал, что служба поддержки производителей молочной продукции работает в усиленном режиме. По данным центра, регистрацию в государственной системе маркировки «Честный знак» уже прошли абсолютно все сыровары и 85% производителей мороженого. В тот же день ТАСС писал, что за первый день маркировки ее участники сделали 3,3 тыс. заказов и получили 44 млн Data Matrix кодов. «С 1 июня мы начали выпускать сыр «Ламбер» с нанесенной маркировкой, — сказал агентству представитель PepsiCo. — Никаких существенных трудностей у нас не возникло, потому что предприятие долго готовилось к этой дате. Мы заранее провели производственные тесты с нагрузкой, в несколько раз превышающей обычную, отработали все процессы. Поэтому фактически продолжаем работать в привычном режиме». Готовность к обязательной маркировке и стабильную работу системы также подтвердила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).



Между тем, «Союзмолоко» напоминает, что введение обязательной маркировки потребует значительных инвестиций. Минсельхоз разработал меры поддержки отрасли в виде льготного краткосрочного кредитования и льготного инвестиционного кредитования, которые станут доступны в ближайшее время. Союз также рассчитывает на принятие положительного решения по компенсации производителям части понесенных капитальных затрат, говорится в его сообщении.



В середине марта гендиректор татарстанского холдинга «Агросила» Светлана Барсукова рассказывала «Коммерсанту», что себестоимость молока из-за введения обязательной маркировки «Честный знак» возрастет на 1,7 руб. на 1 кг продукта. По ее словам, компании придется тратить на маркировку 35 млн руб. и еще 50 млн руб. вложить в специальное оборудование. Холдинг «Молвест» ранее сообщал, что вложил в систему маркировки 280 млн руб. — около 25% инвестиционного бюджета. Затраты молочных компаний на введение маркировки — закупку оборудования, обучение персонала и другие мероприятия — уменьшат их доходы «не менее чем на четверть», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Анатолия Лосева.

