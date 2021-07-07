Ученые вырастили искусственное мясо на каркасе из травы

Стоимость производства культивируемого мяса снижается Pixabay

Исследователи из университета Бата (Великобритания) вырастили искусственное мясо на травяном каркасе, говорится в сообщении университета. Ученые выяснили, что клетки животных могут прикрепляться к каркасу и расти, они становятся похожими на структуру волокон в мясе. Для проведения эксперимента в качестве основы для искусственного мяса исследователи использовали рожь, овсяницу и мятлик. Спустя три часа после начала экспериментов ученые заметили, что 35% мяса прикрепилось к культурам. При этом на обычной необработанной траве волокна прорастают всего лишь на 9%, отметили исследователи в своем сообщении. В будущем ученые планируют повысить процент волокон, которые могут прорасти при помощи травяного каркаса. Для эксперимента используют говядину и свинину.



Для создания искусственного мяса исследователи запустили процесс децеллюляризации — освободили травинки от их естественных клеток. Затем на децеллюляризованные лезвия засеяли набор клеток, полученных из линии клеток мыши (эти клетки в итоге были заменены бычьими стволовыми клетками). Внедренные клетки прилипли к поверхности каркаса, размножились и образовали связи с соседними клетками, в конечном итоге вырастая как клеточная масса, образуя новую трехмерную ткань, объяснили ученые процесс эксперимента.



При его проведении исследователи столкнулись с рядом проблем. Во-первых, важно найти подходящую основу для создания новой мышечной ткани. Каркас должен быть таким, чтобы клетки могли легко прикрепляться к поверхности. При таком раскладе основа должна позволить клеткам размножаться и выравниваться, чтобы точно имитировать волокна естественной ткани, которую они реплицируют (например, все клетки должны сокращаться и расслабляться в тандеме). Еще одной проблемой стало увеличение масштаба основного материала для выращивания искусственного мяса — он должен быть простым в производстве. Для мяса, сделанного в лаборатории, существует и третья проблема: каркас должен быть съедобным для человека, даже если он не очень хорошо усваивается (как в случае с травой).



«Когда мы искали основу для наших клеток, мы хотели найти что-то, что было бы одновременно устойчивым и съедобным. Я думал о децеллюляризованном природном материале, потому что целлюлоза съедобна, — прокомментировал эксперимент доктор Пол Де Банк, возглавлявший исследование. — Также я решил, что трава имеет ровные бороздки, которые, как я надеялся, позволят клеткам выровняться вместе, чтобы образовать нужные нам волокна — и это сработало». Он также высказал мнение, что потребление говядины — это то же самое (хоть и частично), что потребление травы, которую едят коровы в течение своей жизни. «Исследование показывает, что мы можем напрямую заменить животных травой, которую они едят. Пока наша система нуждается в расширении, но я надеюсь, что вскоре на рынке может появиться мясной продукт на основе травы», — добавил ученый.



По мнению эксперта рынка FoodNet Национальной технологической инициативы Андрея Зюзина, ученые действительно нашли способ «приклеивания мяса» к подложке, которая должна быть съедобной. Однако теория о том, что коровы едят траву, которая потом становится мясом, то есть мы, по сути, сокращаем путь от поля до желудка человека — это смешно, считает он. Зюзин сказал «Агроинвестору», что тренд на клеточное мясо может занять определенную долю к 2040 году. «Прогноз развития рынка сохраняется, но мы не можем на сегодняшний день оперировать отдельным фактом, что вдруг трава будет основным ингредиентом. Основный ингредиент — это, скорее, не трава, а факторы роста, которые определяют скорость разложения клеток», — считает он.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов сказал «Агроинвестору», что использование растительных ингредиентов при создании культивируемого мяса — частая практика. «Например, культивируемое куриное мясо от Eat Just на более, чем 70% состоит из животных клеток, смешанных с небольшим количеством растительных белков — для придания лучшей структуры. А Future Meat Technologies смешивает культивируемый животный жир с растительными белками», — объяснил он.



В начале июля СМИ писали о том, что израильская компания запустила завод, на котором можно производить до 500 кг культивируемого мяса в день: этого хватит на 5 тыс. бургеров, продолжает Иванов. «Причем Future Meat Technologies уже удалось снизить стоимость 100 г куриной грудки до $4. Сравнив это со знаменитым бургером Марка Поста, цена которого в 2013 году составила более $300 тыс., мы можем увидеть, как значительно уменьшается стоимость производства культивируемого мяса», — сказал Иванов.



Одно из исследований «Едим лучше» показало, что почти половина россиян готова попробовать культивируемое мясо. В первую очередь, если оно будет безвредно для здоровья. «В этом направлении у такого вида производства есть существенные плюсы. Так, размножение животных клеток в биореакторах — по сравнению с выращиванием животных на фермах — снижает риск заражения патогенам: например, сальмонеллой, — рассуждает Иванов. — Также можно будет избежать массового применения антибиотиков: ведь на сегодняшний день в животноводстве используют больше антибиотиков, чем в медицине. В будущем также можно будет создавать культивируемые продукты, учитывая индивидуальные особенности людей». По мнению Иванова, немалую роль здесь играют и экологические аспекты. Население планеты растет, однако природные ресурсы ограничены. В зависимости от вида, при производстве культивируемого мяса используется меньше земель, происходит меньше выбросов парниковых газов и загрязнения почвы, чем при производстве обычного мяса, добавил он. Согласно новому отчету McKinsey&Company, при высоком темпе развития индустрии, рынок культивируемого мяса достигнет $25 млрд к 2030 году.



Между тем, Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал Минздраву и Роспотребнадзору разработать меры экономического стимулирования для производителей растительных продуктов питания, включая растительные альтернативы мясу. Такие же меры предлагается подготовить для предприятий общественного питания, которые предлагают такую еду. «Роспотребнадзору, Минздраву России: разработать рекомендации по увеличению доли использования растительных продуктов в предприятиях общественного питания в государственных и муниципальных учреждениях, проведению "дней без мяса"», — говорится в сообщении Совета.

