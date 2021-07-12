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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Рынки

Урожай крупяных ожидается на уровне прошлого года

Валовой сбор гречихи может быть выше прошлогоднего

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Расширение посевов гречихи обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой
Т. Кулистикова
Расширение посевов гречихи обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой
Т. Кулистикова

Урожай крупяных агрокультур в этом году ожидается примерно на уровне прошлого года, однако не исключено небольшое снижение — примерно на 5%. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В 2020 году, по данным Росстата, было собрано около 1,14 млн т риса, 892 тыс. т гречихи, 396 тыс. т проса и 4,1 млн т овса. По сравнению с 2019-м урожай риса увеличился на 4%, гречихи — почти на 14%, проса — снизился на 10%, овса — на 6,6%.

По данным Минсельхоза, рис в этом году посеян на 189,7 тыс. га, или 98,9% к прогнозной площади, гречиха — на 893 тыс. га, что на 5% больше прогноза.

Петриченко напоминает, что в прошлом году рис занимал около 197 тыс. га, так что посевы уменьшились несущественно. «Проса в этом году тоже посеяно несколько меньше, чем в прошлом году, однако снижение будет совсем незначительным», — оценивает он. В целом, посевы крупяных агрокультур в этом году останутся примерно на уровне 2020-го. «Точные цифры по объему сева станут известны не раньше конца июля, когда Росстат подведет итоги», — добавляет эксперт.

Расширение посевов гречихи обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой рынков гречихи и гречки в сезоне-2020/21, говорит заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова. «Также вследствие жары и дефицита влаги ею частично заменяли менее засухоустойчивые агрокультуры», — отмечает она. Сокращение площадей под рисом связано с тем, что в прошлом году рисоводческие хозяйства Краснодарского края испытывали острую нехватку воды. В итоге часть полей была засеяна другими агрокультурами, продолжает Глазунова.

«В перспективе нового крупяного сезона можно пока говорить о достаточно спокойной ценовой динамике. Урожай гречихи может оказаться выше прошлогоднего. Рынок риса в новый сезон войдет с большими переходящими запасами сырца. Производство риса-крупы в завершающемся в августе сезоне-2020/21 может оказаться рекордным», — прогнозирует Глазунова.

Елена Максимова 

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