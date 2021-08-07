Урожай арбузов и дынь увеличится

Сельхозорганизации и КФХ заняли бахчевыми 45,5 тысяч гектаров Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай бахчевых — арбузов и дынь — в России увеличится на 20,8% до более чем 700 тыс. т в товарном секторе, сообщил ТАСС. В 2020-м валовой сбор составил 579,4 тыс. т. Сейчас урожайность этих агрокультур выше, чем годом ранее, также рост будет связан с расширением посевов, поясняет ведомство. По данным Росстата, все хозяйства заняли бахчевыми 114,2 тыс. га против 103,5 тыс. га в прошлом году. В том числе на долю сельхозорганизаций и КФХ пришлось 45,5 тыс. га посевов, тогда годом ранее было 44,1 тыс. га.



Согласно Росстату, в 1990 году в товарном секторе было произведено 816 тыс. т бахчевых, а в 2020-м — 579 тыс. т, причем основной объем — около 511 тыс. т пришелся на долю фермерских хозяйств, сравнивает директор Ягодного союза, гендиректор ИА FruitNews Ирина Козий. Основной объем приходится на арбузы, доля дынь в общем производстве бахчевых составляет около 6%, уточняет она. «После 1990-го началось снижение урожая: в 1991-м было собрано 746 тыс. т, и дальше до 2002-го показатель уменьшался. Затем начался постепенный рост производства, однако в последние пять лет мы снова наблюдаем планомерное снижение», — рассказала она «Агроинвестору». Похожая картина по посевным площадям: в 1990 и 2011 годах они были самыми обширными (около 130 тыс. га), а потом началось сокращение в среднем на 10% ежегодно.



Если рассматривать объемы производства с учетом хозяйств населения, то с 1990 года Россия увеличила сбор бахчевых культур на 42%, а за последние 10 лет — на 28% до 1,58 млн т, оценил «Россельхозбанк». Главная житница арбузов и дынь — Юг, на который в прошлом году пришлось 43% валового сбора. Второе и третье места занимают Поволжье и Северный Кавказ — 39% и 14% соответственно. При этом среди регионов по объему производства бахчевых лидирует Оренбургская область, где в прошлом году все хозяйства собрали почти 542 тыс. т. Далее идут Астраханская (317 тыс. т) и Волгоградская (262 тыс. т) области, следует из данных Росстата.



«Арбузы выращиваются в основном в южных регионах с активно развитым сельским хозяйством: в Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях, республике Дагестан, Краснодарском и Ставропольском краях, — перечисляет Козий. — В этих регионах высокая конкуренция за землю между различными агрокультурами, и производители уходят в производство других агрокультур, если производство арбузов и дынь теряет финансовую привлекательность». Импорт арбузов в Россию небольшой — в 2020-м он составил менее 40 тыс. т, добавляет она.



При этом сейчас активно развиваются технологии производства, совершенствуется селекция и расширяется ареал возделывания бахчевых, продолжает она. Например, арбузы в промышленных объемах выращиваются даже на Алтае, в Якутии, Приморском и Хабаровском краях, Омской и Новосибирской областях — где-то в парниках, а где-то и в открытом грунте.



Цена реализации арбузов и дынь производителями не всегда покрывает себестоимость их производства, обращает внимание Козий. К тому же в случае с арбузами очень высока транспортная составляющая цены. «Стоимость перевозки зачастую бывает такой же, а то и выше, чем цена продажи с поля», — подчеркивает она.



Бахчевод из Оренбургской области, основатель всемирной ассоциации «Бахчеводы» Петр Есипчугов считает, что производство арбузов в этом году будет, вероятно, больше, чем в прошлом. Во-первых, в 2020-м на них была достаточно высокая цена — 15-20 руб./кг в опте. К тому же, этим летом благоприятная для хорошего урожая арбузов погода. Кроме того, из-за жары в Центре этим летом спрос на арбузы очень высокий.



«Производство арбузов — очень рискованный бизнес: то град, то саранча, то проблемы с персоналом. Арбузы — достаточно непростая культура для выращивания. Хотя доходность с гектара и больше, чем от тех же зерновых, но и производство сложнее», — рассказал он «Агроинвестору». Необходим полив, охрана от грызунов, птиц, людей. Издержки каждый год растут — оборудование для полива и семена в основном импортные, и цена на них повышается пропорционально курсу валют. Удобрения тоже преимущественно используются импортные. «Кроме того, не хватает перерабатывающих мощностей для арбузов, в этом случае увеличивать производство было бы проще», — подчеркивает Есипчугов. При этом сейчас в рамках госпрограммы по электрификации полей бахчеводам удалось значительно сократить издержки на производство, особенно это ощутили те, кто осуществлял полив, используя бензиновые установки, добавляет он.

