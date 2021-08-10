Минсельхоз установил уровень пошлины на экспорт подсолнечного масла

Пошлина рассчитывается ежемесячно и начнет действовать в сентябре «Эфко»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября составит $169,9 за тонну, сообщил Минсельхоз. Она рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. Согласно решению правительства, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная пошлина 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50/т). По мнению Минсельхоза, демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке.



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, новый уровень пошлины никак не повлияет на объемы вывоза, поскольку пошлина уже заложена во все коммерческие маркетинговые стратегии экспортеров. «По нашим расчетам, указанная ставка позволит закупать подсолнечник по цене порядка 35 тыс. руб. за тонну, соответственно, при себестоимости 11-12 тыс. руб. за тонну маржинальность составит около 200%», — оценил он. Дальнейшая динамика пошлины будет зависеть от ставок экспортных контрактов, нужно будет смотреть котировки, продолжает Мальцев. По его словам, уровень пошлины будет немного выше, если котировки на масло станут расти.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут также считает, что пошлина не скажется на объемах вывоза, но она будет переложена переработчиками в закупочную цену подсолнечника. По его мнению, уровень пошлины не ощутим, так как сейчас начинает поступать урожай. «Все будет зависеть от того, каким в итоге будет валовой сбор, какая масличность и территориальное распределение. Но пока и в России, и на Украине, как у основных мировых экспортеров подсолнечного масла, все неплохо», — прокомментировал Корбут. По его мнению, уровень пошлины в дальнейшем станет снижаться, если не будет дополнительных факторов, связанных с пандемией.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько напомнил, что в России ожидается близкий к рекордному 2019-му году урожай подсолнечника на фоне серьезного расширения посевов. Экспортные цены на масло 6 августа составляли порядка $1230 за тонну (FOB Новороссийск), сказал он «Агроинвестору». «Но нужно помнить, что пошлина рассчитывается ежемесячно и начнет действовать в сентябре, когда ситуация уже изменится, и цены, вероятно, начнут падать, а пошлина будет достаточно высокой», — предполагает эксперт. По его словам, экспортная пошлина на подсолнечное масло, при прочих равных, со временем снизится, а пока старт сезона будет не самым комфортным: экспортные цены могут снижаться на фоне высокой пошлины.



В середине июля Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) прогнозировала производство подсолнечника в России в этом году на уровне рекордных 16,5 млн т, что на 24% больше, чем в 2020-м. Урожайность оценивается в 1,74 т/га — плюс 9% к прошлому году. Площадь посевов агрокультуры оценивается в рекордные 9,5 млн га, что на 14% больше результатов 2020 года. Росстат уточнил, что посевы подсолнечника по сравнению с прошлым годом расширились с 8,48 млн га до 9,64 млн га. FAS USDA прогнозирует, что в сезоне-2021/22 Россия экспортирует 3,75 млн т подсолнечного масла, что больше результатов прошлого сезона на 750 тыс. т.

