Агроведомство США пересмотрело прогноз урожая подсолнечника в России

На урожай подсолнечника еще могут повлиять погодные условия Pixabay

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем августовском отчете снизила прогноз производства подсолнечника в России в этом году с рекордных 16,5 млн т до 15,5 млн т без учета Крыма. Также уменьшена оценка урожайности — с 1,74 т/га до 1,67 т/га. Пересмотрена и посевная площадь агрокультуры — с 9,5 млн га до 9,3 млн га. По данным Росстата, подсолнечник в этом году занял 9,64 млн га.



В отчете также уточняется, что в сезоне-2021/22 общий объем производства масличных в России составит 22,8 млн т, что на 0,7 млн т меньше, чем было в июльском прогнозе. Площадь под агрокультурами составит 18,8 млн га — на 0,1 млн га ниже прошлой оценки. В том числе площадь посевов рапса оценивается в 1,6 млн га — на 0,1 млн га выше, чем в июле. Прогноз валового сбора агрокультуры американские аналитики повысили с 2,45 млн т до 2,75 млн т, урожайности — с 1,63 т/га до 1,72 т/га. Согласно Росстату, рапс занял 1,68 млн га. По данным Минсельхоза, к 11 августа рапс был обмолочен с 314 тыс. га, собрано 780,7 тыс. т при урожайности 24,9 ц/га.



По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, Минсельхоз США не учитывает весенний пересев озимых агрокультур, за счет чего площадь под масличными была серьезно увеличена. «Поэтому, на мой взгляд, урожай подсолнечника будет находиться в районе 16 млн т. Возможно, будут корректировки в зависимости от погодных условий во время уборки урожая», — сказал он «Агроинвестору».



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что в отношении производства подсолнечника в России у Минсельхоза США в июле был завышенный прогноз — 16,5 млн т. «Мягко говоря, это нереальная цифра. У «ПроЗерно» в июле прогноз составлял 15,7 млн т подсолнечника, но оценка, скорее всего, будет скорректирована вниз, — рассказал он. — Причиной этого является то, что на юге страны — в Краснодарском крае и в Ростовской области — погода для подсолнечника оказалась неблагоприятная». Аналогичная ситуация сложилась в Саратовской и Оренбургской областях. Все эти регионы имеют огромное значение для производства подсолнечника. «По июльским расчетам нашей компании, Ростовская и Саратовская области соберут по 2 млн т подсолнечника», — оценивает «ПроЗерно».



Месяц назад Мальцев говорил «Агроинвестору», что экспорт подсолнечника вряд ли составит 1 млн т, как это прогнозировал Минсельхоз США. В августовском обзоре американские аналитики оценили потенциал вывоза на уровне 950 тыс. т. По мнению Мальцева, экспорт маслосемян будет на минимальном уровне за счет экспортной пошлины — 50%, но не менее $320/т.



Также, согласно решению правительства, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая вывозная пошлина 70%. Ее будут взимать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой, уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50/т). 10 августа Минсельхоз сообщил, что с 1 сентября она составит $169,9 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены $1242,8/т. По мнению Минсельхоза, демпферная пошлина на экспорт подсолнечного масла и пошлина на экспорт подсолнечника позволят сохранить сырье для переработки внутри страны и обеспечить стабильный уровень цен на масло на внутреннем рынке. Объем экспорта подсолнечного масла из России FAS USDA оценивает в 3,7 млн т против 3,75 млн т в июльском отчете.

