Государство возместит затраты на строительство овощехранилищ

Сейчас государство возвращает инвесторам 20% понесенных капитальных затрат при введении хранилища в эксплуатацию Ю. Эйвазова

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила проработать меры господдержки для возмещения затрат и сокращения сроков окупаемости строительства овощехранилищ в России до пяти-семи лет, сообщает пресс-служба правительства. По итогам совещания с регионами, посвященного обеспечению доступности овощной продукции, Минсельхоз проработает меры возмещения затрат для снижения срока окупаемости проектов.



На совещании также обсуждались вопросы самообеспеченности овощами на Дальнем Востоке. Вице-премьер напомнила, что для сдерживания роста цен на овощи в ДФО принято решение о субсидировании железнодорожного тарифа для перевозки продукции из Сибири и Урала на Дальний Восток. Кроме того, была затронута тема доступа сельхозпроизводителей к розничным рынкам, ярмаркам и нестационарным объектам торговли. Абрамченко отметила, что цены на огурцы и томаты к началу лета снизились на 38,5% и 44,5% соответственно, цены на картофель уменьшились более чем на 12%, на репчатый лук — примерно на 7%. Вице-премьер связала это с поступлением нового урожая и оперативными мерами поддержки доступа сельхозпроизводителей к разным форматам торговли в регионах. По словам Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что для подсчета необходимых мощностей для хранения овощей нужно посмотреть на объем импорта — этот показатель равен нехватке овощехранилищ. «Если бы у нас были овощехранилища в нужном количестве, импорт был бы равен нулю. По доктрине продовольственной безопасности обеспеченность овощами должна составлять 90%, то есть 10% импорта может остаться», — объяснил он. По его словам, суммарный объем овощехранилищ в России сейчас составляет 1,6 млн т при производстве 5,5 млн т продукции. Импорт овощей борщевого набора при этом достигает около 1 млн т. «Соответственно, хранилища нужны на 1 млн т овощей, может быть 900 тыс. т с учетом остатка небольшого импорта. Когда, например, в мае поступает картофель или морковь нового урожая, то с ним сложно конкурировать прошлогодней отечественной продукции. А вот до мая, когда новый урожай в других странах не созрел, мы вполне можем конкурировать и обеспечить потребителей российскими овощами, — считает Глушков. — Сейчас мы этого не делаем, потому что у нас просто не хватает хранилищ».



При строительстве хранилищ есть много нюансов, продолжает Глушков. Например, производит ли компания эти овощи или покупает их для хранилищ. «Конечно, если купить морковь по 10 руб./кг, а продать по 17 руб./кг, это привлекательно. Но очень большой риск, как эта морковь будет храниться. Если бизнес без производства, то неизвестно, какой сорт куплен, какие у него биологические особенности, предназначена морковь для хранения или нет. Мы не знаем, какими болезнями она болела и когда росла, она может испортиться через месяц», — объяснил Глушков. По его мнению, нужно или очень тщательно подходить к отбору сырья, которое приобретается на хранение, либо заниматься выращиванием самостоятельно. Тогда бизнес окупается за пять-семь лет.



Строительство современных хранилищ сейчас обходится в среднем в 50 тыс. руб. за тонну, тогда как в 2018-м стоимость была в два раза меньше, сравнивает Глушков. По его словам, сейчас государство возмещает инвесторам 20% понесенных капитальных затрат при введении хранилища в эксплуатацию. Также есть возможность взять льготный кредит на восемь лет на строительство хранилищ. «Эти две меры поддержки очень востребованы, без них подобные проекты вряд ли окупятся», — считает Глушков.



Он отметил, что поддержка государства должна быть скорректирована с учетом нынешней экономической ситуации. «Мера по возмещению 20% капитальных затрат имеет недостаток: предельная стоимость хранилищ установлена на уровне 25 тыс. руб. на тонну единовременного хранения. Эти правила были приняты в 2018 году, когда экономическая ситуация была другой, — комментирует Глушков. — Оборудование на предприятиях часто импортное, его стоимость постоянно растет вместе с курсом валют. Также сильно подорожал металл. В результате хранилища стоят в два раза дороже, чем в 2018 году. Инвесторы все равно получают эту господдержку, но получается, что компенсация превращается уже в 10%, потому что стоимость выросла».

