Экспортная пошлина на сою может быть увеличена

С 1 июля вывозная пошлина на сою составляет 20% Pixabay

Масложировой союз предложил поэтапно увеличивать экспортную пошлину на сою до 25-30%. Об этом на сессии «Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная возможность», состоявшейся в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сказал исполнительный директор союза Михаил Мальцев. По его мнению, мера ускорит процесс расконсервации и строительства новых мощностей по переработке сои. С 1 июля вывозная пошлина на сою составляет 20%.



По словам Мальцева, двигателем АПК сейчас является переработка. «Введенные правительством пошлины на экспорт сырья помогли защитить интересы переработчиков. Для Дальнего Востока самая актуальная — пошлина на сою. Для дальневосточных переработчиков масличных — это прорывной шаг, — отметил Мальцев. — Мы рассчитываем, что в ближайшие два года это кардинально изменит ситуацию с загрузкой мощностей, и весь объем сырья, выращенный на Дальнем Востоке, будет перерабатываться внутри федерального округа».



По словам Мальцева, вывозная пошлина обеспечивает переработчиков сырьевой базой, а возмещение части капзатрат по проектам способствуют ускорению их окупаемости. «В последнее время обсуждались корректировки капексов, в частности, по смягчению требований к объему производства для проектов глубокой переработки сои со 100 тыс. т до 30 тыс. т в год и увеличению срока реализации проектов с трех до шести лет. Также возможен вариант применения для Дальнего Востока программы по капексам наряду с программами льготного кредитования в рамках постановлений правительств №512 (экспорт) и №1528 (внутренний рынок)», — сказал Мальцев.



Он считает уровень пошлины в 20% недостаточным, потому что некоторые реальные проекты в переработке не удалось реализовать из-за нехватки сырья. Несмотря на пошлину, Китай предлагает на сою высокие цены, и отечественным переработчикам очень трудно конкурировать с этой страной за сырье, подчеркнул Мальцев. «Для окупаемости инвестпроектов очень важно, чтобы государственные меры по защите от вывоза масличного сырья увеличились», — уверен глава союза. Союз считает, что пошлина экономически не скажется на доходности производителей сырья. Для них есть специальная программа стимулирования производства масличных, а средства от взимания пошлины может быть направлена на поддержку растениеводов Дальнего Востока.



В ходе ВЭФ также выступил гендиректор компании «Амурагроцентр» Александр Сарапкин. Он считает, что на Дальнем Востоке нужно развивать переработку, однако она должна быть ориентирована на экспорт. «Потому что бесконечно просить субсидии на перевозку сои или готовой продукции будет очень сложно, — пояснил он. — Если у нас нет возможности вывозить зерно или сою, значит нужно экспортировать готовую продукцию. Наша конкурентоспособность на рынках Китая и Восточной Азии, скорее всего, будет связана только с производством именно пищевых продуктов».



По его мнению, для реализации этой идеи нужно построить завод по переработке сои для пищевых целей с небольшой мощностью. Нужно создавать условия для появления подобных предприятий, чтобы они могли конкурировать с Китаем на рынках Юго-Восточной Азии. Также переработчикам необходимо полностью субсидировать средства на покупку сои, считает Сарапкин. «Возможно, нужны какие-то средства на уменьшение капитальных затрат на строительство. Также необходима помощь государства в продвижении нашей продукции в страны Юго-Восточной Азии. В этом случае какую-то долю рынка мы сможем занять. Переработать все 100% — маловероятно», — заключил он.



Между тем, пресс-центр Московской биржи сообщил, что в ходе ВЭФ Национальная товарная биржа (НТБ), Минвостокразвития и группа «Русагро» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере организации биржевых торгов соей и другой сельскохозяйственной продукцией, производимой предприятиями Дальнего Востока. Также стороны совместно будут работать над повышением привлекательности биржевого товарного рынка для сельхозпроизводителей Дальнего Востока, продвигать и популяризировать биржевую торговлю среди переработчиков, экспортеров и трейдеров.



«Запуск торгов состоится до конца 2021 года. Это позволит увеличить объемы выращивания масличных культур на Дальнем Востоке за счет возможности долгосрочного планирования и обеспечения оборотными средствами производителей, обеспечить сырьевой базой российских переработчиков, поднять объемы экспорта переработанной продукции», — пояснил замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков.

