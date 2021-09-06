Овощеводам закрытого грунта расширят господдержку

Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах Т. Кулистикова

Аграрии, которые используют технологии досвечивания при выращивании овощей в закрытом грунте, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих такие технологии, правительство приняло решение распространить на них действующую меру поддержки в виде субсидий, говорится в пояснении к документу на сайте кабмина. Принятое решение поможет увеличить производство овощей в закрытом грунте, будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства, считает правительство.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что новая мера — это инициатива союза. «Мы занимались ей полтора года. Сам механизм заключается в том, что в список приоритетных направлений АПК, которые могут рассчитывать на стимулирующие субсидии, будет включено овощеводство защищенного грунта. Поддержка будет предоставляться в виде субсидирования на тонну реализованной продукции», — пояснил Глушков. Согласно документу, на субсидию может претендовать предприятие, урожайность которого составляет более 900 т/га огурцов в год, свыше 600 т/га томатов в год, более 250 т/га томатов черри в год. Для зеленных культур этот показатель также составляет более 250 т/га в год.



При этом уникальность механизма заключается в том, что инициатива касается только тех, кто производит овощи в зимние месяцы и имеет высокие затраты, связанные с необходимостью отопления и освещения зимой, продолжает Глушков. Минсельхоз, по его словам, прорабатывал вопрос очень долго. Плодоовощной союз предоставил ведомству огромное количество материалов, подтверждающих необходимость предлагаемой меры. «В прошлом году рентабельность отрасли по отношению к 2019-му упала в два раза. Мы эти данные показали и обосновали», — рассказал Глушков. С



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Предложенная мера является крайне важной для овощеводов закрытого грунта, отмечает он. По его словам, в строительство теплиц были вложены «сотни миллиардов рублей», за счет чего был замещен импорт овощей. По огурцам импортозамещение составило почти 95%, по томатам объем ввоза тоже очень сильно сократился, доля зарубежной продукции составляет 35%. «При этом в 2020 году из-за самоизоляции спрос на овощи весной снизился на 30%, соответственно, упала выручка и рентабельность. У некоторых предприятий возникли долги по кредитам, — прокомментировал Глушков. — Очевидно, нужно было поддержать хоть какую-то окупаемость проектов, иначе начнется череда банкротств. Деньги инвесторов, вложенные за последние пять лет, а также средства господдержки не должны пропасть. Для этого Минсельхоз и внедрил эту меру господдержки. Иначе ситуация могла бы привести не к отраслевому, а к банковскому кризису».



Глушков отметил, что особенность стимулирующей субсидии заключается в том, что для субсидирования Минсельхозу не придется выделять дополнительные средства, потому что новая мера является лишь правом поддержки овощеводов для регионов, которые будут по своему усмотрению использовать выделенные средства федерального бюджета в зависимости от своих приоритетов. Глава Плодоовощного союза также отметил, что в России работает около 3 тыс. га теплиц, из них 1 тыс. га используют досвечивание и функционируют круглый год.



Теперь Плодоовощной союз планирует обращаться к регионам, чтобы они выбирали овощеводство закрытого грунта в качестве приоритетного направления. «Предварительный опрос Минсельхоза показал, что примерно 70 из 80 субъектов заявили закрытый грунт в качестве приоритета», — рассказал Глушков. Если бы предложенную меру не приняли, в отрасли бы началась стагнация, а затем — рост импорта, считает он.



Любая мера господдержки появляется с опозданием — спустя полтора-два года после проявления инициативы, добавил Глушков. «Есть еще много точечных мер помощи государства, необходимых отрасли. Например, нужно разбираться с кредитами. С сентября понижается процент субсидирования с 0,9% до 0,8%. Это дополнительный удар, — отметил он. — Также нужно разобраться с капексами на Дальнем Востоке, которые будут там введены со следующего года. Дело в том, что в регионе идет борьба по установлению предельной стоимости теплиц, которая сейчас указана по данным за 2018 год, хотя с тех пор в 2,5 раза подорожал металл».

