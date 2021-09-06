Лекарственные и эфиромасличные культуры внесены в перечень сельхозпродукции

В этом году эфиромасличные культуры занимают 91,6 тысячи гектаров Pixabay

Лекарственные и эфиромасличные культуры распоряжением правительства внесены в перечень сельскохозяйственной продукции. В перечень, в частности, включены цикорий, анис, бадьян, кориандр, тмин, фенхель, можжевельник, растения, используемые в парфюмерии, фармации и в качестве инсектицидов. Решение направлено на поддержку фермеров, которые выращивают эти культуры: они получат статус сельхозпроизводителей, а значит, смогут претендовать на господдержку, говорится в пояснении к документу на сайте правительства.



По данным Росстата, в этом году эфиромасличные культуры занимают 91,6 тыс. га, в 2020-м они были посеяны на 74 тыс. га. Лидером по выращиванию эфиромасличных является Крым, там ими засеяно 47,6 тыс. га.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова отмечает, что в России начинает набирать обороты выращивание кориандра, чабреца, лаванды. «Кориандр выращивается как пряность для нужд пищевой промышленности, лаванда — в основном для косметической», — рассказала она «Агроинвестору». Хотя большого объема нишевых нашей стране не требуется, она подтверждает, что Россия все еще импортирует значительное количество пряностей из Индии и стран Средиземноморья. «Тот же, кориандр поставляется как на предприятия пищевой промышленности, так и в розницу в мелкой фасовке, причем продается с очень большой наценкой», — подчеркивает Решетникова. Однако, добавляет она, все упомянутые культуры требуют много солнца, и далеко не все регионы России подходят для их производства. В плане климатических условий, по словам Решетниковой, они отлично будут себя чувствовать в Крыму и на Северном Кавказе.



Эфиромасличные культуры в том числе выращивают крупные агрохолдинги, так, например, концерн «Покровский» около семи лет использует в качестве вспомогательной агрокультуры в севообороте кориандр. «Мы высеиваем его рядом с полями с крупноплодным подсолнечником — цветки кориандра выделяют нектар, привлекающий пчел. Такое соседство позволяет в результате увеличить урожайность подсолнечника в среднем на 2 ц/га, — рассказала «Агроинвестору» главный агроном концерна Лидия Кухаренко. -Учитывая, что в 2021 году посевные площади под крупноплодным подсолнечником у нас составляют почти 7 тыс. га, это весьма ощутимая прибавка».



В России кориандр известен как эфиромасличная, пряная, лекарственная и медоносная культура, продолжает Кухаренко. По ее словам, в его выращивании нет никаких сложностей, он очень прост с точки зрения ухода и уборки. «В 2021 году кориандром у нас занято 287 га, сейчас как раз собираем урожай: плановый сбор составит около 410 т, урожайность — 14,3 ц/га. В 2020 году засеяли меньше — 169 га, собрали 266 т», — уточняет она.



Коммерческий директор концерна «Покровский» Екатерина Кравченко говорит, что сейчас компания выращивает ровно столько кориандра, сколько необходимо для севооборота. «При этом мы продаем весь выращенный урожай, на данный момент — внутри страны либо экспортерам, либо российским переработчикам, которые делают специи. Спрос на кориандр есть со стороны азиатских стран, поэтому мы расцениваем эту культуру как перспективную нишу, — отмечает она. — Есть определенные риски, связанные с волатильностью цен на кориандр: из года в год она может быть как высокой из-за неурожая в Индии, Шри-Ланке и Индонезии, так и очень низкой из-за большого валового сбора».



В среднем цены за килограмм кориандра могут варьироваться от 15 руб. до 65 руб. Однако при себестоимости продукции около 11-12 руб./кг, возможность получать прибыль сохраняется даже при низкой рыночной цене, обращает внимание Кравченко. Кроме того, достоинством российских сортов кориандра является высокое содержание эфирного масла, что делает продукцию весьма популярной на мировом рынке. «С открытием нового логистического направления с 2021 года концерн «Покровский» планирует развивать контейнерные перевозки, мы сможем отправлять продукцию на экспорт небольшими партиями — от 20 т, в том числе и кориандр. Это даст дополнительный стимул для увеличения доли данной агрокультуры в структуре севооборота группы компаний», — добавляет она.

