Госдума рассмотрит запрет на уничтожение продуктов питания

Сейчас супермаркеты вынуждены платить налоги с продукции, если передают ее на благотворительность «Россельхознадзор»

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внес на рассмотрение депутатов законопроект, который запрещает уничтожать пригодные в пищу продукты питания. Документ также предусматривает бесплатную раздачу еды с истекающим сроком годности. Законопроект предусматривает полный запрет на уничтожение, утилизацию или захоронение пищевой продукции, пригодной к употреблению. В пояснительной записке Нилов отмечает, что за пять лет в России уничтожено свыше 36 тыс. т так называемых санкционных продуктов.



Кроме того, документ дает право торговым сетям безвозмездно раздать продукты, до истечения срока годности которых остается не более трех дней. Такую продукцию предлагается освободить от налогов. Порядок раздачи будет определять кабмин. Сейчас в России выбрасывают до 4 млн т просроченных продуктов в год, говорится в пояснительной записке. Владельцы некачественных или просроченных продуктов питания должны будут обеспечить их хранение и доставку для переработки или использования в качестве корма для животных.



Представитель рабочей группы рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алина Осьмакова ранее говорила РИА «Новости», что ежегодно в России уничтожается около 17 млн т свежих продуктов на 1,6 трлн руб. Примерно половина от этого объема (45%) составляют овощи и фрукты, 30% — продукция ультра фреш, 25% — товары с коротким сроком годности — торты, молочная гастрономия, мясные деликатесы, колбасы, бакалея. По ее словам, объем уничтожаемой продукции эквивалентен 12% от всего оборота розничной торговли продуктами питания и 1,58% от ВВП страны в 2018 году. При этом в среднем по миру выбрасывается примерно пятая часть произведенной продукции, отметила Осьмакова. В совокупности это примерно 884 млн т — примерно 44% всех бытовых отходов домохозяйств. По словам Осьмаковой, в России средний магазин формата «у дома» каждую неделю генерирует порядка 600 кг пищевых отходов: в основном это продукция с истекшим сроком годности.



Директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова сказала «Агроинвестору», что мировые объемы продуктов питания, которые уничтожаются, не сможет назвать никто. Этот показатель примерно оценивается на уровне трети от всего производимого в мире продовольствия. В России этот объем не подсчитан. «Если рассматривать устойчивые модели развития, пищевые потери являются мощным источником углекислого газа. Это представляет гораздо большую угрозу, чем КРС. Если бы усилия были вложены в сокращение потерь, возможно, не надо было бы думать о снижении потребления мяса», — считает Серова.



Ряд экспертов считает, что одной из мер борьбы с изменением климата может стать значительное уменьшение потребления мяса и молочных продуктов. Согласно докладу, подготовленному европейской организацией Friends of the Earth, 20 крупнейших животноводческих компаний мира несут ответственность за большее количество выбросов парниковых газов, чем Германия, Великобритания или Франция. В документе говорится, что на животноводство приходится 14,5% мировых выбросов парниковых газов. По словам Серовой, КРС действительно является серьезным источником метана. Для снижения негативного эффекта, по ее мнению, необходимо развивать технологии, позволяющие снижать нагрузку на экологию. «Эффекта можно добиться, например, с помощью селекции и правильного рациона для животных», — сказала эксперт. Она также отметила, что снижение потребления мяса — не выход из положения, потому что это приводит к серьезным болезням среди людей.

Серова также отметила, что продукты питания, которые сейчас уничтожаются, можно было бы использовать, например, отдавать нуждающимся, но в нашей стране законодательство не позволяет это делать. «Если российский супермаркет решил передать на благотворительность продукты, сроки которых скоро истекут, ему придется заплатить с этой продукции налог, а если товар уничтожить, налоги платить не нужно. Основным противником этого способа является Минфин, министерство считает, что от этого Россия может потерять часть налогов», — заключила Серова.

