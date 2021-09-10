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Russian Crop Production — 2021/22

Рынки

В России растет потребление рыбы

К 2025 году оно должно достигнуть рекомендуемой Минздравом нормы

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Сейчас наблюдается дисбаланс потребления рыбы в зависимости от региона
Pixabay
Сейчас наблюдается дисбаланс потребления рыбы в зависимости от региона
Pixabay
По данным Россельхозбанка (РСХБ), рост потребления рыбы в России продолжится и к 2025 достигнет 24 кг на человека в год. Такая норма рекомендована Минздравом. Согласно прогнозам аналитиков банка, по итогам 2021 года потребление составит 23 кг на человека. Это больше, чем потребляют американцы (22 кг) и жители Евросоюза (21 кг). В целом в мире этот показатель составляет 20 кг на человека в год. К 2030 году РСХБ прогнозирует дальнейший рост до 25 кг.

На этом фоне Россельхозбанк планирует инвестировать около 300 млрд руб. в логистику, переработку, аквакультуру, строительство и модернизацию флота, рассказала первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина на IV Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. По ее мнению, нынешний рост потребления означает, что рацион питания россиян становится более сбалансированным, а возможные эпизоотические потери в свиноводстве, птицеводстве и разведении КРС будут компенсированы рыбой.

Тем не менее, в нашей стране наблюдается дисбаланс потребления. Так, в Бурятии съедают всего 6 кг рыбы на человека в год, что составляет 25% от нормы. А вот в регионах с выходом к морю или на берегах крупных озер и рек ситуация обратная — там потребление превышает норму Минздрава на 29-66%. Самые высокие показатели в Магаданской области (40 кг на человека в год), Астраханской области (38 кг), Чукотском автономном округе (36 кг), Иркутской области (32 кг) и Приморском крае (31 кг), оценили аналитики РСХБ.

Чтобы доставить рыбу в отдаленные регионы нужны вложения в инфраструктуру: порты, «холодные» мощности хранения, рефрижераторные контейнеры. В этот сегмент рынка банк готов вложить до 80 млрд руб. В переработку рыбы и морепродуктов планируется инвестировать до 70 млрд руб. «На примере Китая видно, что Россия вывозит сырье, а обратно получает переработанную продукцию. Развитие собственной переработки — это экономия на перевозках и сохранение маржи переработчика внутри страны, что сделает рыбу более доступной для российского потребителя», — приводит пресс-служба РСХБ слова Жачкиной. По оценке аналитиков банка, необходимо довести перерабатывающие мощности до 80% от объема улова. «Прежде всего, мы говорим о производстве филе и готовой продукции. Поэтому для нас инвестиции в переработку очень перспективны», — подчеркнула Жачкина.

Еще одним важным направлением РСХБ считает аквакультуру. По подсчетам банка, со среднегодовым темпом роста производства на 14% (2020-2025 года) аквакультура опередит как сегмент рыбы в целом (3%), так и подотрасли животного белка, где главный конкурент — индейка с 10%. Жачкина отметила, что рост потребления рыбы создает меньшую нагрузку на окружающую среду и отличается более эффективной конверсией корма. Так, для производства 1 кг рыбы требуется 1,5 кг корма, в то время как при производстве говядины этот показатель составляет 6 кг, свинины — 3 кг, мяса бройлера — 2 кг. В аквакультуру Россельхозбанк планирует инвестировать до 60 млрд руб.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировое производство рыбы к 2030 году может вырасти на 10,8%, пишет «Финмаркет» со ссылкой на заместителя гендиректора и регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Владимира Рахманина. «Мы прогнозируем ежегодный рост мирового производства рыбы на уровне 1,2% в ближайшие годы. При этом рост в аквакультуре будет выше и составит 2% в год. Уже к 2027 году производство аквакультуры может обогнать выловы в промышленном производстве», — сказал он в ходе пленарного заседания на IV Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Согласно прогнозам ФАО, потребление рыбы в мире к 2030 году должно увеличиться на 6% до 21,2 кг на человека в год. Сейчас этот показатель составляет 20 кг в год.

Екатерина Шокурова 

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