Экспорт ячменя из России может снизиться почти на 50%

Главным покупателем российского ячменя в этом сезоне стала Турция flickr.com

По прогнозу аналитиков агентства «АПК-Информ», в сезоне-2021/22 экспортный потенциал российского ячменя может составить 3,5 млн т, что на 44% ниже результата 2020/21 сельхозгода, когда показатель достиг 6,3 млн т. Среди причин сокращения эксперты называют снижение производства ячменя в России в текущем сезоне. По мнению аналитиков, объем производства может достигнуть 18,2 млн т, что на 13% меньше, чем в прошлом году. Также, по мнению «АПК-Информ», влияние окажет существенное сокращение доли фуража в урожае пшеницы, высокая ставка экспортной пошлины на ячмень и сохранение тенденции к ее росту в ближайшей перспективе.



В июле-августе из России на внешние рынки отгрузили чуть больше 1 млн т ячменя, сообщило «АПК-Информ» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Это на 18% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Чаще всего агрокультуру в этот период покупали Турция, Саудовская Аравия и Иордания. Этим странам отгрузили 57% от общего количества партий. Турция за июль-август нарастила закупки в 116 раз — до 362,5 тыс. т против 3,1 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Саудовская Аравия и Иордания, напротив, снизили закупки — на 76% и 64%, с 789,6 тыс. т до 186 тыс. т и со 174,5 тыс. т до 63 тыс. т соответственно.



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, экспорт ячменя за три месяца нового сезона составил около 1,5 млн т, что почти на треть ниже показателей прошлого сезона. «По итогам сезона наш прогноз — около 3,7 млн т против рекордных 6,5 млн т в прошлом году, — сказал Павенский «Агроинвестору». — В основном это связано с падением валового сбора примерно до 18 млн т в сравнении с рекордным по этому показателю прошлым годом, когда он составил 21,4 млн т».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что с начала сезона было вывезено 1,5 млн т ячменя, что на 40% меньше прошлогоднего показателя. Он подтвердил, что за весь прошлый сезон было отгружено 6,5 млн т. «В этом году самый оптимистичный прогноз, по данным International Grains Council, составляет 4,4 млн т, но аналитики предсказывают 3,65 млн т, что действительно почти вполовину меньше прошлогодних значений», — прокомментировал он.



Что касается разницы между отгрузками в прошлом и текущем сезоне, то она будет возрастать под давлением пошлины, уверен Зернин. Динамика пошлины, по его словам, совпадает с динамикой цены с отставанием в один месяц. «Сейчас пошлина на уровне $49,4 за тонну, что уже является максимальным значением с момента ее введения, и внешняя цена продолжает расти, а потому не стоит ждать повышения темпа экспортных отгрузок», — считает Зернин. Экспортная цена агрокультуры, по его словам, составляет $263/т.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, главный рынок сбыта российского ячменя в текущем сезоне изменился — им стала Турция. Всего на конец сентября Россия экспортировала 1,2 млн т ячменя, более 500 тыс. т из которых импортировала Турция. «Такая ситуация сложилась впервые», — сказал эксперт «Агроинвестору». В прошлом году на конец сентября Россия экспортировала 2,2 млн т ячменя. Такой разрыв, по мнению Рылько, прежде всего, связан с резким сокращением вывоза в Саудовскую Аравию. «Я думаю, что в этой стране изменился способ покупки ячменя. Страна стала полагаться на группы частных компаний вместо своего государственного закупщика. Пока это привело к довольно серьезной просадке импорта ячменя», — заключил эксперт.

