Экспорт продукции АПК вырос на 20%

Значительнее всего увеличились поставки масложировой продукции Pixabay

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», вывоз сельскохозяйственной продукции из России к 10 октября составил $25,2 млрд, что на 20% выше показателя за аналогичный период 2020 года. По данным центра, поставки всех видов товаров АПК выросли. Так, экспорт зерна из России увеличился на 15% до $7,7 млрд, рыбы и морепродуктов —на 15% до $4,5 млрд, масложировой продукции — на 47% до $5,1 млрд. Вывоз продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 9% до $3,4 млрд, мясной и молочной — на 29% до $1,1, прочей продукции АПК — на 13% до $3,3 млрд.



Ведущим покупателем российской сельхозпродукции является Евросоюз, который увеличил импорт на 34% до $3 млрд. На втором месте по объему закупок — Турция с долей 11,8%, которая нарастила импорт на 33% до $2,9 млрд. Экспорт в Китай снизился на 9% и составляет $2,6 млрд (доля страны — 10,5%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции также входят Южная Корея, Казахстан, Египет, Беларусь, Украина, Узбекистан и Азербайджан.



Согласно Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, экспорт продукции АПК в 2021 году должен составить $26 млрд, в 2022-м — $28 млрд, в 2023 году — $31 млрд, в 2024 году — $34 млрд, в 2025-м — $35,4 млрд. В прошлом году поставки за рубеж достигли $30,7 млрд.



Руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов на круглом столе в ходе выставки «Золотая осень» говорил, что проекты, ориентированные на экспорт продукции АПК, позволят до 2024 года привлечь в отрасль инвестиции на 818 млрд руб. По его словам, в агросекторе заявлено и до 2024 года реализуется более 1,2 тыс. инвестиционных проектов, из которых 305 ориентированы на экспорт.



«В результате реализации этих проектов экспорт российского АПК может увеличиться более чем на $4,9 млрд от уровня 2020 года», — сказал Краснов. Согласно презентации центра, наибольшее количество таких проектов (83) на 305 млрд руб. реализуется в Центральном федеральном округе. Их экспортная выручка оценивается в $2 млрд.

