Цена на овсяные хлопья достигла максимума за 20 лет

Посевы овса сокращаются как минимум последние три года​ М. Стулов

По данным Росстата, в сентябре средние розничные цены на геркулес составили 80,9 руб./кг (плюс 4 коп. к показателю за август). Планку в 80 руб. за 1 кг цена преодолела впервые за историю наблюдений Росстата как минимум с 2000 года. В августе и сентябре прошлого года эта крупа стоила 72,1 руб./кг. РБК со ссылкой на исследование GfK пишет, что розничные цены на овсяную крупу, включая быстрого приготовления, за январь-август 2021-го выросли до 94 руб./кг (плюс 15% к прошлому году).



Основная причина удорожания — повышение закупочных цен у поставщиков, рассказал изданию представитель торговой сети «Командор». Там овсяные хлопья подорожали примерно на 15% по сравнению с 2020 годом. Представитель «Ленты» говорит о росте в пределах 20%. Поставщики ссылаются на значительное удорожание сырья, упаковки, низкую урожайность овса, сокращение его посевов, а также тяжелые условия уборки в ряде ключевых регионов выращивания агрокультуры — в Сибири и на Урале.



Цены, по которым поставщики закупают овсяные хлопья, с весны выросли в среднем на 30%, рассказал РБК заместитель предправления ассоциации производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он говорит, что на оптовые цены повлияли снижение производства и ухудшение качества овса в урожае 2020 года из-за непогоды. В компании «Русский продукт» (выпускает в том числе геркулес) изданию рассказали, что повышение цен связано с ростом стоимости не только сырья, но и упаковки.



В Алтайском крае, на долю которого в 2020 году приходилось почти 9% всего урожая овса, средняя цена овсяных хлопьев у заводов-производителей по состоянию на 10 октября составляла 28,6 тыс. руб./т, что на 2 тыс. руб. больше, чем месяцем ранее, сравнил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). У оптовых компаний, которые продают нефасованные овсяные хлопья, средние цены в сентябре 2021-го составляли 31,9 тыс. руб./т, в октябре — 32,5 тыс. руб./т.



При этом в сентябре 2020 года цены у производителей и оптовиков были на 1,9 тыс. руб. выше (32,1 тыс. руб./т), чем в 2021-м. Но год назад в опте еще продавалась относительно дешевая продукция, поступившая в предыдущие месяцы. В сентябре 2020-го у производителей начался рост цен, поскольку запасы урожая 2019 года почти закончились, а новый еще не начал поступать в переработку, прокомментировала РБК заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.



По информации Росстата, посевы овса сокращаются: в 2021-м им было засеяно 2,3 млн га, что на 5,9% меньше, чем в 2020-м. Снижение затрагивает в первую очередь производство фуража, так как аграрии стараются заменить его более маржинальными агрокультурами, продовольственного овса эта тенденция почти не касается, отмечает Минсельхоз. Ведомство подчеркивает, что нынешних объемов производства достаточно для внутреннего рынка, пишет РБК.



Овсянка — вторая по популярности крупа у россиян, говорится в исследовании GfK. Чаще всего потребители ​покупают рис, затем идет овсянка (как крупа, так и хлопья), далее — гречка. Однако потребление овсянки незначительно снижается: в январе-августе 2020 года ее покупали 54% домохозяйств, спустя год — 47%. Потребители могли или переключиться на другие крупы, или отказаться от овсянки без всякой замены, полагает исследовательская компания.

