Активный рост цен на пшеницу остановился

К середине октября экспорт зерна превысил 11 млн тонн Д. Гришкин

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе прекратили активный рост, который длился 13 недель подряд, сообщает Reuters. Однако снижения стоимости агрокультуры не наблюдалось на фоне динамики мировых площадок, сдержанных продаж со стороны аграриев и укрепившегося рубля. По данным аналитического центра «СовЭкон», стоимость пшеницы увеличилась на $1 до $313 за тонну (FOB). Институт конъюнктуры аграрного рынка зафиксировал возвращение к цене конца предыдущей недели — $310 за тонну (FOB) в черноморских портах с поставкой в начале ноября.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что цены спроса на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре составляет почти $310/т, стоимость предложения — $313-315 за тонну. По его словам, мировой спрос немного снизился. «Новый уровень цен сложится на очередном тендере GASC, который по всем признакам состоится на этой неделе», — сказал он «Агроинвестору». Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский прокомментировал «Агроинвестору», что экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в ноябре незначительно увеличилась до $313 за тонну (FOB).



По данным аналитического центра «СовЭкон», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса за неделю выросла на 125 руб. до 15,1 тыс. руб./т, 4-го класса — на 100 руб. до 15,1 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Зернин отметил, что стоимость российской пшеницы в глубоководных портах составляет 16,2 тыс. руб. за тонну, на мелководье — 15,7 тыс. руб. за тонну. Павенский рассказал, что цена закупки в портах, после временного роста до 16,8 тыс. руб. за тонну, упала до 16,3-16,5 тыс. руб. за тонну под влиянием растущей пошлины. При этом год назад стоимость агрокультуры достигала 17,9 тыс. руб. за тонну при цене FOB на гораздо более низком уровне — $248/т.



С начала сезона-2020/21 по 14 октября экспорт зерна из России составил 11,1 млн т, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 9,74 млн т пришлось на пшеницу, что на 26% меньше прошлогоднего, вывоз ячменя составил 1,24 млн т (-43%), кукурузы — около 0,09 млн т (-71%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в октябре экспорт зерна составит 3,8 млн т, включая 3,3 млн т пшеницы. По словам Павенского, экспорт пшеницы в этом месяце по состоянию на 18 октября составил около 1,6 млн т. Прогноз вывоза на октябрь — на уровне 2,8 млн т.



Между тем, компания «Деметра Трейдинг» (принадлежит «Деметра-Холдингу») сообщила, что в сентябре отправила на экспорт 750 тыс. т пшеницы, что является абсолютным рекордом за все время работы компании. Всего по итогам сентября экспорт российской пшеницы достиг 4,46 млн т, «Деметра Трейдинг» вошла в топ-2 экспортеров. «Нам удалось оперативно подстроиться под особенность этого сезона, когда из-за более низкого урожая в центральной части России сократились поставки пшеницы железной дорогой, — сказал гендиректор «Деметра Трейдинга» Роман Крон (цитата по сообщению компании). — Компенсировали это тем, что покупали зерно в южных регионах, что значительно увеличило объемы автоприемки».

Экспортная пошлина на пшеницу с 20 октября вырастет с $58,7 до $61,3 за тонну. Пошлина на ячмень снизится с $49,4 до $45,9 за тонну, на кукурузу — увеличится c $47,2 до $48,4 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $287,6/т ($283,9/т неделей ранее), на ячмень — $250,6/т ($255,6), на кукурузу — $254,2/т ($252,5). Новые ставки пошлин будут действовать по 26 октября.

