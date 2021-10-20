Россия снизила экспорт пшеницы на 18%

С начала года до середины октября на внешние рынки отгружено 13 млн тонн зерна Д. Абрамов

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 14 октября экспортировала 11,1 млн т пшеницы, следует из мониторинга Минсельхоза. Это на 18% меньше, чем на аналогичную дату прошлого сезона. По оперативным данным Федеральной таможенной службы на 14 октября (без учета информации о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за сентябрь и октябрь), всего в текущем сельхозгоду из России на внешние рынки было поставлено 13 млн т зерновых, что на 21,3% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. В том числе отгрузки ячменя сократились на 34,9% и составили 1,5 млн т, экспорт кукурузы уменьшился на 56,5% до 0,2 млн т.



По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу 4-го класса с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) по состоянию на 14 октября за неделю выросла на $1 до $315 за тонну. Аналитический центр «СовЭкон» отмечал, что на прошлой неделе стоимость российской пшеницы увеличилась на $1 до $313 за тонну (FOB). Институт конъюнктуры аграрного рынка фиксировал возвращение к цене конца предыдущей недели — $310 за тонну (FOB) в черноморских портах с поставкой в начале ноября.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорил «Агроинвестору», что цена спроса на пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре составляет почти $310/т, стоимость предложения — $313-315 за тонну. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отмечал, что экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в ноябре незначительно увеличилась до $313 за тонну (FOB).



В начале октября в ходе совещания замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что ведомство ожидает урожай зерна в этом году на уровне 127 млн т, а экспорт — 34,5-35 млн т, включая 31,5 млн т пшеницы. Ранее глава министерства Дмитрий Патрушев говорил, что вывоз зерна может быть на уровне 45-48 млн т. В октябре, по оценке «СовЭкона», отгрузки зерна составят 3,8 млн т, включая 3,3 млн т пшеницы. По словам Павенского, экспорт пшеницы в этом месяце по состоянию на 18 октября составил около 1,6 млн т. Прогноз вывоза на октябрь — на уровне 2,8 млн т.

