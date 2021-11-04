Семечки по-крупному: выгодно ли производство кондитерского подсолнечника

Крупноплодный подсолнечник — довольно сложная агрокультура Pixabay

Кроме масличного подсолнечника, который является одной из наиболее популярных агрокультур в России, сельхозпроизводители также выращивают кондитерский. Его производится достаточно много, и данный сегмент рынка можно назвать насыщенным, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Для выращивания кондитерского подсолнечника, в отличие от масличного, используются семена российской селекции. «Урожайность кондитерского подсолнечника несколько ниже, чем масличного, но цены на него выше. В зависимости от сезона, разница в цене между кондитерским и масличным подсолнечником может достигать 2,5 раз в пользу первого», — сравнивает Рылько. Еще одна особенность в том, что аграрии, как правило, продают кондитерский подсолнечник сразу после сбора, не оставляя его на хранение как масличный. «И после пика закупок со стороны кондитеров он уходит из реализации до следующего сбора урожая», — добавляет эксперт.



Кондитерский подсолнечник выращивают в основном на Юге, причем крупные агрохолдинги, говорит Рылько. Так, например, концерн «Покровский» возделывает крупноплодные сорта кондитерского подсолнечника уже около семи лет. В этом году он был посеян на 7 тыс. га. Уборка агрокультуры уже завершена, хозяйства концерна собрали почти 16 тыс. т при средней урожайности 23 ц/га. Лидером по урожайности внутри группы компаний стало АПП «Родина» в Лабинском районе Краснодарского края с показателем 33,6 ц/га.



«Крупноплодный подсолнечник — довольно сложная агрокультура. Для получения качественной продукции — крупных вызревших семечек — растениям необходимо достаточное накопление влаги в почве, причем в нижних ее слоях. Это делает культуру крайне требовательной к севообороту — возвращать кондитерский подсолнечник на поле необходимо строго на седьмой год, — комментирует главный агроном «Покровского» Лидия Кухаренко. — Корневая система кондитерского подсолнечника берет влагу на глубине от 70 см до 2,5 м, и если в этих слоях недостаточно влаги, то он не сможет полностью раскрыть свой потенциал и налить крупные семена». За шесть лет, которые проходят с момента уборки подсолнечника, в нижних слоях почвы накапливается достаточное количество влаги для того, чтобы вновь обеспечить его питание. «Кроме того, это еще и очень капризная культура: крупноплодные сорта менее устойчивы к погодным условиям и болезням и очень требовательны к количеству солнечных дней в сезоне. Подсолнечник любит солнце, избыток влаги для него губителен», — добавляет Кухаренко.



На своих полях концерн использует семена отечественной селекции — «Добрыня», «Джинн» и СПК. Часть семенного материала агрохолдинг выращивает самостоятельно: селекционеры данных сортов ведут на специально выделенных для этого полях «Покровского» работу по размножению оригинальных семян. В структуре холдинга четыре семеноводческих предприятия: агрофирма «Родина» в Лабинском районе, и еще три хозяйства в Каневском районе.



Лидия Кухаренко, главный агроном концерна «Покровский» В отличие от масличного подсолнечника, на поле с крупноплодными сортами помещается гораздо меньше растений, поэтому норма высева у этой агрокультуры в три раза ниже: мы сеем в среднем 25-28 тыс. семян на гектар, тогда как масличного — 70-75 тыс. Учитывая требовательность культуры, в период вегетации и созревания в обязательном порядке проводим необходимые обработки для защиты от болезней и вредителей. Кроме того, по результатам листовой диагностики делаем подкормку питательными веществами — бором и азотом, чтобы помочь растению сформировать хорошую натуру.

Также производством кондитерского подсолнечника занимается компания «Рассвет», входящая в ГК «Прогресс Агро» (прежнее название — «Кубань», агрохолдинг основан Олегом Дерипаской). Производством данного вида подсолнечника предприятие занималось с момента его основания и постепенно наращивало объемы, пока не довело посевы до 3 тыс. га. В этом году агрокультурой ​было засеяно более 2,8 тыс. га, урожайность составила​ 22,1 ц/га, на отдельных полях она достигла 26 ц/га — это для «Рассвета» хороший показатель.



«Технологии производства кондитерского и масличного подсолнечника не сильно различаются. Главное — сохранить целостность семян, обеспечить внешний вид, сохранить в норме кислотность. Для выращивания кондитерского подсолнечника используют немного больше инсектицидов и гербицидов, чем при производстве масличного», — рассказывает и. о. гендиректора «Рассвета» Дмитрий Дубовиков. ​В этом году, по его словам, стоимость кондитерского подсолнечника находится на уровне 81 тыс. руб./т, то есть «Рассвет» заработает с продажи агрокультуры примерно 126​, 4 тыс. руб. с гектара.​ Для сравнения, доходность пшеницы составляет около 30 тыс. руб. ​с гектара. Соответственно, выращивать кондитерский подсолнечник очень выгодно, делает вывод руководитель «Рассвета». Компания продает агрокультуру краснодарским переработчикам, в среднем объемы продаж составляют 9-11 тыс. т в год.



Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») выращивает кондитерский подсолнечник в промышленных объемах более восьми лет. В этом году валовой сбор составил свыше 30 тыс. т. Кондитерский подсолнечник является наиболее технологически сложной культурой с точки зрения производства, отмечает гендиректор «Степи» Андрей Недужко. «Агрокультура очень требовательна к системе защиты от болезней и вредителей. Посевы кондитерского подсолнечника имеют более высокую подверженность засоренности, поскольку густота стояния растений гораздо меньше, чем у масличных гибридов, что значительно снижает его конкурентоспособность по отношению к сорной растительности. Также при его выращивании нет возможности применения гербицидных технологий Clearfield и Express», — поясняет он.



При этом на каждый гектар требуется привлечение нескольких пчелосемей для опыления посевов. Ротация в севообороте при соблюдении агротехнологии составляет не менее семи лет. Кроме того, подсолнечник — единственная культура, максимальный процент площади посева которой законодательно регулируется на уровне отдельных регионов. «Например, в Ростовской области подсолнечником можно засеять не более 15% от общей площади пашни. Во многих регионах допускаются нарушения агротехнологии, что приводит к появлению облигатных паразитов — заразихи, и это очень серьезная проблема, — подчеркивает Недужко. — Заразиха может переноситься с поля на поле, даже кочуя на территории добросовестных хозяйств, где соблюдается агротехнология. Если на полях масличного подсолнечника с этим паразитом бороться не так сложно, то посевы кондитерского подсолнечника защитить от нее крайне трудно».



Топ-менеджер отмечает, что с точки зрения экономической эффективности производство кондитерского подсолнечника высоко рискованно. Чтобы получить максимальную цену, необходимо вырастить продукцию очень хорошего качества: семечки должны отвечать параметрам крупности, иметь низкую кислотность. Если уровень не соответствует стандартам, то кондитерский подсолнечник может быть продан по цене ниже масличного. Так, например, произошло в этом сезоне. Аграрии, которые выращивают кондитерский подсолнечник, из-за природных аномалий и сдвинутых графиков уборочных работ получили продукцию с высоким уровнем кислотности. В результате кондитерский подсолнечник продается дешевле масличного.



Цена на семечки крупноплодных сортов кондитерского подсолнечника зависит от их размера (калибра). Наиболее востребованными в пищевой промышленности являются семечки калибра 38-45, самые дорогие — 45 калибра, отмечает управляющий компании «Агроторг Концерн “Покровский”» Максим Мишарев. По его наблюдениям, в последние два года стоимость семян кондитерского подсолнечника на российском рынке стабильна и варьируется в пределах 60-100 руб./кг. При этом для сельхозпроизводителей кондитерский подсолнечник — не экспортная позиция. «Мы выращиваем урожай в расчете только на внутреннее потребление. Ведущими покупателями семечек «Покровского» являются три крупнейших производителя снеков и кондитерских изделий — «КДВ Групп», «Смарт» и «Мартин». Сотрудничаем и с небольшими местными предприятиями, но на мелкий опт остается незначительный процент урожая», — сказал «Агроинвестору» Мишарев.



Максим Мишарев, управляющий компании «Агроторг Концерн “Покровский”» У крупноплодного подсолнечника довольно хорошая рентабельность — в зависимости от урожайности она может быть в несколько раз выше, чем на зерновых. Российский рынок в этом сегменте достаточно предсказуем и обладает хорошим потенциалом, что делает агрокультуру перспективной. Однако вырастить хороший урожай не так просто, очень многое зависит от погодных факторов, уровня влаги в почве. Немаловажную роль играет конъюнктура рынка: даже если с погодой повезло, и урожай собрали высокий, его еще нужно выгодно продать — при перепроизводстве цена на семечки кондитерского подсолнечника сильно падает. В сочетании с особенностями выращивания эти факторы делают выращивание кондитерского подсолнечника довольно рискованным.

«Покровский» не планирует увеличивать посевы агрокультуры, в ближайший агротехнический период его площадь останется в рамках 7 тыс. га. «Рассвет» засевает примерно одну и ту же площадь кондитерским подсолнечником и далее планирует оставаться в том же севообороте. Хотя агрокультура очень привлекательна, подчеркивает Дубовиков. «Она на втором месте по спросу. На первом — сахарная свекла, на третьем — озимая пшеница и соя», — уточняет он.



У агрохолдинга «Степь» есть планы увеличения производства кондитерского подсолнечника, при этом они выстраиваются в строгом соответствии с законодательными ограничениями и стратегией компании по расширению земельного банка. «Такая культура как кондитерский подсолнечник из-за больших сложностей при производстве и высоких экономических рисков более востребована крупными холдингами, которые диверсифицируют севооборот, а также могут принять на себя риски», — отмечает Недужко.



Дмитрий Рылько считает, что новым игрокам найти место в сегменте производства кондитерского подсолнечника будет достаточно сложно, есть риск перепроизводства. «К слову, на экспорт кондитерского подсолнечника действует та же, по сути, заградительная пошлина, что и на масличный, поэтому вывоз его на внешние рынки сейчас почти нереален», — добавляет эксперт.​

