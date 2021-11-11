Доля продовольственной пшеницы увеличивается

Снижение доли фуражного зерна не скажется на животноводах Д. Гришкин

Центр оценки качества зерна проверил 53,8 млн т зерновых в 51 регионе. Согласно его данным на 8 ноября, доля пшеницы 3-го класса составила 46,7% от обследованного объема. Год назад в это время доля зерна этого класса составляла 33,4%. На 4-й класс пришлось 40,7% общего объема против 39,3% в это время годом ранее. Доля 5-го класса снизилась до 12,5% против 26,9%. Доля пшеница 1-го класса составила 0,2% (0,02% по итогам 2020 года), 2-го класса — 0,04% (0,2% год назад).



В том числе в Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы достигла почти 94,2%, что на 2,4% выше результата в аналогичный период 2020-го. В Центральной России на пшеницу 1-4 классов пришлось 79,5% обследованного урожая агрокультуры против 64,6% год назад. В Приволжском федеральном округе доля продовольственной пшеницы увеличилась с 48,2% до 77,8%.



По словам руководителя аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, стоимость пшеницы 3-го класса сейчас составляет около 16,6 тыс. руб. за тонну, 4-го класса — 15,6 тыс. руб. за тонну. «Разница в стоимости фуражного зерна зависит от его качественных показателей и составляет 400-500 руб. с тонны. Разница между твердой и мягкой пшеницей 4-го класса более ощутима — она доходит до 70%. Твердая пшеница стоит примерно 36-40 тыс. руб. за тонну», — привела данные Тюрина.



Она также отметила, что на этот товар наблюдается очень активный спрос на мировом рынке. Это связано с тем, что Канада — поставщик твердой пшеницы номер один — собирает меньший урожай и сокращает экспортные поставки.



На мировом рынке цены на твердую пшеницу увеличились на 40%, при этом разница в цене между продовольственной мягкой и твердой пшеницей составляет порядка 35%, говорит Тюрина. В России, по данным ФТС, при экспортных поставках, разница почти аналогичная — 32-34%, добавляет она.



По мнению Тюриной, снижение доли фуражного зерна не сильно скажется на животноводах. «На их бизнес влияет не уменьшение доли фуража, а рост цен на зерно в целом. Главный фактор — это снижение валового сбора пшеницы в целом. Также важно, что сейчас растут цены на всю пшеницу, поэтому показатели качества играют роль в меньшей степени», — заключила Тюрина.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что животноводы активно покупают и продовольственную пшеницу, поэтому никакого дефицита они не испытывают. «Повышение качества — это увеличение содержания белка в пшенице, что ценится как на внутреннем, так и на внешнем рынках при сохранении других показателей на уровне ГОСТа и международных стандартов, — объяснил эксперт. — На основе информации ЦОКЗ можно сказать, что основное снижение по урожаю пришлось на фуражную пшеницу, тогда как валовой сбор 3-го класса оказался выше, чем рекорд прошлого года».



По данным Минсельхоза на 10 ноября, валовой сбор зерна составил 122,6 млн т. В том числе урожай пшеницы достиг 78,1 млн т, ячменя — 18,8 млн т, кукурузы — 13 млн т. По прогнозу агроведомства, в целом производство зерна в этом году будет на уровне 127 млн т в бункерном весе, или свыше 123 млн т в чистом.

