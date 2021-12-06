Импортные кормовые добавки стали чаще фальсифицировать

Фальсификация затрудняет формирование сбалансированного рациона сельхозживотных и птицы Pixabay

Россельхознадзор обеспокоен многочисленными случаями фальсификации компонентного состава импортных кормовых добавок и витаминов для животных, говорится в сообщении ведомства. По мнению его специалистов, это говорит о недостаточности контроля, проводимого на иностранных предприятиях и со стороны государственных компетентных органов.



Ведомство отметило, что полноценная информация о мониторинге соответствия компонентного состава заявленному производителем на маркировке импортных кормовых добавок для животных отсутствует. В связи с этим Россельхознадзор вынужден самостоятельно проводить дополнительные лабораторные исследования, в том числе на определение витаминного и ферментного состава для исключения ввоза фальсифицированной продукции.



Фальсификация затрудняет формирование сбалансированного рациона, что приводит к негативным последствиям для организма животного, отмечает Россельхознадзор. «Гиповитаминоз и гипервитаминоз вызывают разнообразные нарушения обмена веществ в организме и приводят к развитию патологических процессов: снижению привесов, нарушению функций размножения, поражению нервной и сосудисто-сердечной систем, нарушению аппетита и пищеварительных процессов, развитию атеросклероза и других», — говорится в сообщении ведомства. В связи с этим Россельхознадзор обратил внимание производителей и импортеров кормовых добавок на необходимость обеспечения соответствия продукции заявленному составу.



Исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что проблема увеличения фальсификации состава импортных кормов и витаминов появилась еще весной 2021 года. Тогда несоответствия в импортируемых кормовых добавках стали выявлять не только в товаре для сельхозживотных, но и для домашних животных. «Складываются ситуации, когда закупается корм, в составе которого должен быть ягненок, но когда проводится проверка, то ДНК ягненка там не обнаруживается. Это вводит потребителя в заблуждение», — привел пример он.



Михнюк также напомнил, что на рынке сейчас наблюдается дефицит некоторых компонентов, большинство из которых не несут ключевую нагрузку. «Это никак не связано с тем, что Россельхознадзор приостановил импорт определенных добавок. Дефицит связан с задержкой транспорта на китайско-российской границе, в частности в Забайкальске. Так, сложности коснулись ввоза лизина и холин хлорида. С остальными продуктами ситуация более-менее размеренная», — рассказал Михнюк, добавив, что сейчас также наблюдаются сложности с поставками витамина А.



Между тем, Россельхознадзор продолжает проводить совместную с ветеринарными службами зарубежных стран работу по возобновлению поставок в Россию кормовой продукции, в том числе сырьевых компонентов. В конце прошлой недели список разрешенных к ввозу кормов и кормовых добавок был дополнен продукцией компаний из Германии, Великобритании и Нидерландов. Также ведомство возобновило ввоз кормовой продукции, в том числе холина, с предприятия Hebei Kangdali Pharmaceutical Co, Ltd (КНР).

