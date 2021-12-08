В 2022 году производство свинины может вырасти на 12%

Рост себестоимости производства и снижение цен могут привести к финансовым проблемам у половины компаний сектора Т. Кулистикова

В 2022 году производство свинины в сельхозпредприятиях может увеличиться на 12%, в этом году объем выпуска будет примерно на 1% больше, чем в 2020-м и составит 4,9 млн т (здесь и далее — в живом весе). Об этом в ходе XIII Международной научно-промышленной конференции Национального союза свиноводов (НСС) сказал руководитель отраслевого объединения Юрий Ковалев. По его словам, в 2023—2025 годах рост продолжится, и производство достигнет 6,5 млн т, при этом топ-10 компаний увеличат свое производство на 58% к уровню 2021 года, почти до 5,5 млн т. Доля 20 крупнейших игроков рынка увеличится с 71% в этом году до 85% в 2025-м.



Согласно прогнозу НСС, дополнительные объемы — 1,45 млн т в убойном весе — с высокой долей вероятности пойдут на рост потребления с 28 кг до 30 кг на человека в год. Также за счет этого прироста произойдет замещение выпадающих объемов в старых и обанкротившихся комплексах, в ЛПХ, и сокращения из-за эпизоотических проблем. При этом для наращивания экспорта до 400 тыс. т нужны прорывные решения, иначе эти объемы останутся на внутреннем рынке, подчеркнул Ковалев.



Потребление свинины за прошлый год выросло на 4,4% до 27,9 кг на человека, и это самый большой показатель за последние 30 лет. В целом потребление мяса составило 76,5 кг. Прирост обусловлен пандемией (ограниченные возможности выездного туризма, выплаты от государства) и удорожанием мяса птицы.

Начиная с 2020-го ежегодный прирост производства свинины должен был составлять от 5% до 10%, и главным вызовом было перенасыщение рынка, сказал Ковалев. В 2020-м производство увеличилось чуть менее чем на 9% или 350 тыс. т, в результате чего в первой половине года средняя цена на свинину упала на 10%. В этом году из-за эпизоотических проблем ожидается рост на 1%, при этом оптовые цены увеличились на 20% (сентябрь 2021-го к 2020-му). Тенденция первых девяти месяцев этого года относительно снижения производства привела к решению правительства об обнулении импортных пошлин на 100 тыс. т свинины для переработки, хотя уже по результатам октября в отрасли был зафиксирован рост выпуска, и сейчас отмечается существенное падение цен.



По словам Ковалева, если отрасль на протяжении длительного периода будет демонстрировать рост, то есть надежда на то, что беспошлинного ввоза свинины в следующем году не будет. Но если этот импорт все-таки поступит на рынок, то с учетом прироста производства возможно увеличение предложения на 13-18%. Без наращивания экспорта это может привести к снижению оптовых цен на 10-15%. Увеличение себестоимости производства, беспошлинный ввоз и нерастущие отпускные цены могут в совокупности привести к финансовым проблемам у более чем 50% компаний свиноводческой отрасли, прогнозирует НСС.



Увеличение затрат на зерно и импортные кормовые составляющие в прошлом году привели к росту среднегодовой себестоимости на 25-30% по сравнению с 2019 годом, что сильно затрудняет выполнение обязательств по ранее взятым кредитам, отметил Ковалев. За два года пандемии себестоимость выросла на 35-40%. «Себестоимость может подняться еще на 10%», — допускает он.

