Быстрее всего выходить на рынок с качественными растительными альтернативами по доступной цене получается у средних и крупных компаний «Котлетарь»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил предложения к правительству по вопросам развития рынка современных сельскохозяйственных и пищевых технологий в России. В частности, союз предложил предоставлять льготные кредиты проектам по разработке и производству альтернативных продуктов питания (созданных из белка насекомых или растительных белков), компенсировать им капитальные затраты, а также субсидировать их расходы на закупку оборудования. Об этом сообщила пресс-служба союза.



РСПП также просит упростить процедуру сертификации для альтернативных продуктов питания и их производителей. По мнению организации, существующие цифровые решения позволят верифицировать качество растительных продуктов с минимальным участием человека и без ручного заполнения данных. Кроме того, в нормативно-правовую базу предлагается ввести понятие альтернативных продуктов питания, а также стандарты их производства, маркировки и продажи.



По словам вице-президента РСПП, председателя комитета по инвестполитике, институтам развития и экспортной поддержке Игоря Вдовина, за девять месяцев этого года объем вложений в венчурные высокотехнологические проекты в США достиг $239 млрд. При этом в России сумма инвестиций за три года не превысила $300 млн. «В нашей стране есть все условия для развития технологий и экономического прорыва, но не хватает государственной поддержки. Нужно добиться того, чтобы передовые технологии получили свое признание и интерес со стороны правительства», — отметил Вдовин.



РСПП также считает, что в российской пищевой промышленности необходимо расширить господдержку проектов с применением передовых аргофудтех-решений, в том числе по глубокой переработке возобновляемого сырья и производству альтернативных продуктов питания. По мнению организации, это поможет создать новую конкурентоспособную экосистему. Государству также предлагается стимулировать применение биопестицидов и удобрений на основе живых бактерий.



Вдовин обратил внимание, что на традиционное сельское хозяйство приходится около 30% выбросов парниковых газов. «Мы можем снизить влияние на окружающую среду, можем начать потреблять меньше ресурсов, таких как земля и вода, практически на 96-97%. И все это благодаря альтернативным источникам питания. Поэтому важно сделать повестку агрофудтеха актуальной для России, привлечь к ней внимание инвесторов, мобилизовать инновационные стартапы», — считает он.



Координатор проекта «Едим лучше» Алексей Иванов сказал «Агроинвестору», что за последние два года быстрее всего выходить на рынок с качественными растительными альтернативами по доступной цене получается у средних и крупных компаний («Эфко», «Котлетарь», «Окраина», «Наро-фоминский мясокомбинат»). «При этом небольшим стартапам, у которых изначально нет значительных ресурсов, качественного оборудования и штата технологов, чаще всего приходится сложнее. Поэтому государственная поддержка этой отрасли, безусловно, может ускорить процесс исследований, разработки и вывода на рынок инновационных альтернативных продуктов», — уверен Иванов.



Также, по его мнению, важна поддержка в улучшении инфраструктуры для исследований и разработки альтернативных продуктов. Например, большой потенциал есть у производства альтернатив методом ферментации. Иванов отметил, что за первые три квартала 2021 года в это направление в мире вложили $1,3 млрд. «Однако в России для этого пока существует очень мало подходящих производств. При этом в стране уже есть команды, которые занимаются исследованиями и разработкой этого пока малознакомого нам направления, — рассуждает Иванов. — В случае с производством растительных альтернатив ситуация лучше: например, у существующих мясоперерабатывающих производств уже есть многие компоненты, необходимые для начала производства альтернативных продуктов». По мнению Иванова, не стоит забывать и про большой экспортный потенциал российских альтернативных продуктов. Их качество с каждым годом улучшается, при этом цена порой оказывается меньше европейских аналогов.

