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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Урожай масличных обновил рекорд

Валовой сбор подсолнечника вырос на 17%

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Минсельхоз рассчитывает на дальнейшее увеличение производства масличных
Pixabay
Минсельхоз рассчитывает на дальнейшее увеличение производства масличных
Pixabay

Валовой сбор масличных в этом году достиг рекордных 23 млн т, сообщил Минсельхоз. В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн т (на 17% больше, чем в 2020-м), сои — 4,8 млн т (плюс 10,5%), рапса — 2,8 млн т (плюс 8,5%). Увеличение производства, в первую очередь, произошло за счет расширения посевов агрокультур, пояснило ведомство. По данным Росстата, в этом году площади подсолнечника увеличились на 14% до 9,7 млн га, сои — на 7,4% до более чем 3 млн га, рапса — на 13,2% почти до 1,7 млн га.

Собранный урожай позволит не только загрузить перерабатывающие предприятия и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью, отмечает министерство. В прошлом году, согласно Росстату, было собрано 21,2 млн т масличных, в 2019-м — 22,7 млн т.

Минсельхоз рассчитывает, что площади под масличными, в том числе рапсом и соей, в 2022 году продолжат увеличиваться. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе организованного «Агроинвестором», компаниями OMYA, BASF и «Агролига России» вебинара «Сохранение экологических функций почв для реализации генетического потенциала сельхозкультур» говорил, что в этом году увеличение посевов подсолнечника было связано с пересевом погибших озимых в Центре и Волгоградской области, и дальше наращивать его площади вряд ли возможно: в ряде регионов агрокультура и так занимает более 25% в севообороте. По прогнозу ИКАР, вероятна либо стабилизация посевов подсолнечника на нынешнем уровне, либо их небольшое сокращение.

Что касается сои, то ожидания по увеличению ее производства связаны с запуском «колоссальных объемов» переработки в Центре: в следующие один-два сезона переработчикам в макрорегионе понадобится гораздо больше сои, чем сейчас. «Но проблема в том, что аграрии смотрят на ближайшую конъюнктуру, а она на российском рынке до конца сезона выглядит не очень благоприятно, потому что немного задержали продажи, и пошел импортный шрот, — рассказал Рылько. — Мы опасаемся, что, если эта ситуация продлится, то наши сельхозпроизводители могут охладеть к выращиванию сои, и вместо прибавки посевов мы увидим их стабилизацию или даже некоторое сокращение. Такой сценарий возможен, но нужно смотреть, что будет с ценами в ближайшие месяцы».

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