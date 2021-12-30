Экспорт масложировой продукции превысит $7 млрд

43% от объема произведенной продукции ушло на экспорт в 104 страны М. Стулов

По прогнозу Масложирового союза, в 2021 году экспорт масложировой продукции из России превысит $7 млрд против $5 млрд годом ранее. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев отметил, что в этом году экспорт отрасли заметно «набрал» в стоимостном исчислении благодаря значительному росту цен на мировом рынке.



Самообеспеченность масложировой продукцией превышает 100%, поэтому 43% от объема произведенной продукции ушло на экспорт в 104 страны. Лидерами по импорту российской масложировой продукции в 2021 году стали Китай (1,7 млн т), Турция (1,2 млн т), Иран (720 тыс. т), Белоруссия (685 тыс. т) и Латвия (463 тыс. т), приводит данные союз.



При этом производство масложировой продукции по итогам года снизилось на 7%. Причинами сокращения стали низкий урожай подсолнечника в 2020 году и спекулятивное сдерживание продаж сельхозпроизводителями масличных нового урожая в начале сезона-2021/22, объяснил Мальцев. Союз напомнил, что в этом году установлен новый рекорд урожая масличных — более 23 млн т, что на 4% больше предыдущего максимума в 2019 году.



В сообщении Масложирового союза говорится, что по сравнению с прошлым годом производство сои увеличилось на 8%, рапса — на 9%, подсолнечника — на 11%. Однако, несмотря на хороший урожай и одновременное действие заградительных мер для вывоза маслосемян, производство масла с начала сезона сократилось в зависимости от месяца на 15-30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Аграрии придерживались тактики создания искусственного дефицита сырья в ожидании высоких цен, из-за чего загрузка перерабатывающих мощностей находилась на небывало низком уровне, пояснил союз.



По мнению Мальцева, если бы продажи масличных были равномерными, как обычно в начале сезона, то перерабатывающие мощности в течение сезона были бы загружены более чем на 88%. По его прогнозам, при таком раскладе было бы произведено более 8 млн т растительных масел — на 16% больше, чем в прошлом сезоне. Шротов могло бы быть выпущено почти 11 млн т — плюс 18%.



«Но сегодняшняя ситуации с продажей сырья на внутреннем рынке такова — сырье лежит, теряет свои качества, а предприятия вынуждены сокращать объемы производства, — приводит пресс-служба Масложирового союза слова Мальцева. — В итоге в январе у нас образуется такой профицит сырья, что существующие мощности, даже работая на полную, просто не смогут переработать весь объем оставшихся масличных». По его мнению, это скажется на закупочной цене подсолнечника, которая неизбежно упадет. Мальцев прогнозирует, что уровень цен может быть ниже 30 тыс. руб. за тонну.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» Мальцев говорил, что в начале 2022 года рынок подсолнечника может ждать серьезная корректировка или обвал. Снижение цен будет следствием сдерживания поставок сырья, пояснил Мальцев. При этом переработчики перестанут так жестко конкурировать за сырье в результате чего их маржа может вырасти с нескольких процентов до десяти и более процентов, оценивал Мальцев. На фоне увеличения предложения масла на рынке со стороны России и Украины, цены на него пойдут вниз.



Также Мальцев говорил, что из-за введения экспортной пошлины российским компаниям пришлось уйти с рынка ряда отдаленных стран, которые работают с длительным временным лагом, например, Индии. Контрактоваться на три-четыре месяца вперед нет возможности, так как пошлина прогнозируется максимум на два месяца вперед, пояснял глава союза.

