В прошлом году площади теплиц увеличились на 6% А. Гордеев

В 2021 году урожай тепличных овощей обновил рекорд 2020-го, их валовой сбор, по данным Минсельхоза, превысил 1,4 млн т. В том числе производство огурцов составило около 830 тыс. т, томатов — 590 тыс. т. Ведомство рассчитывает, что к 2025 году урожай овощей в круглогодичных теплицах составит не менее 1,6 млн т.



В прошлом году площади теплиц увеличились на 6% до 3,2 тыс. га. Также благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современных технологий повышается урожайность овощей: так, в комплексах пятого поколения она достигает 100 кг/1 кв. м по томату и более 160 кг/1 кв. м по огурцу, отмечает министерство.



Регионами-лидерами в тепличном секторе по итогам года стали Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Саратовская, Челябинская области, Краснодарский и Ставропольский края, Башкортостан, Татарстан и Карачаево-Черкесия. На их долю приходится более 60% от общего объема производства овощей закрытого грунта в стране.



В сегменте овощей закрытого грунта темпы роста производства замедляются, отметил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Он не исключает, что в этом году производство может достигнуть пика. «Это связано с тем, что импорт наши производители заместили, насколько это возможно, а внутреннее потребление овощей закрытого грунта не растет, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Единственное, что может позволить нашим тепличным комплексам наращивать объемы — развитие экспорта, который сильно зависит от цен на газ в Европе. Если они будут высокими, то наша продукция будет востребована. Особенно это касается премиальных овощей — томатов коктейльных и черри, необычных сортов огурцов».



В 2021 году объем экспорта такой продукции в денежном выражении вырос на 30%, хотя в физическом — сохранился на уровне 2020-го. Если тенденция продолжится, то она может стать сигналом для увеличения производства, добавляет Глушков.

