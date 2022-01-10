С февраля вывозная пошлина на подсолнечное масло снизится

Гибкая пошлина на экспорт масла будет действовать до конца августа Е. Егоров

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 28 февраля включительно составит $251,4 за тонну, сообщил Минсельхоз. Ставка рассчитана при индикативной цене $1359,2 за тонну. На январь пошлина на вывоз подсолнечного масла установлена на уровне $280,8 за тонну.



Гибкая экспортная пошлина на экспорт подсолнечного масла установлена в России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года и ежемесячно обновляется. Ее размер составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой — $1 тыс./т. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз.



Представитель аналитической компании «ПроЗерно» сказал «Агроинвестору», что снижение пошлины было ожидаемым. «Этого следовало ожидать, потому что цены на масло в декабре были несколько меньше. Если в ноябре средняя цена составляла $1395 за тонну, то в декабре — уже $1340 за тонну, поэтому и произошло такое снижение пошлины», — объяснил эксперт.



По его оценке, в январе стоимость подсолнечного масла упадет еще сильнее и будет колебаться в диапазоне $1300-1380 за тонну. «Если цена уйдет ниже, чем $1300 за тонну, я не удивлюсь. Поэтому если говорить о перспективах динамики цены и пошлины, то их ждет некоторое уменьшение, — прогнозирует эксперт. — В принципе, понижение пошлины для нашего рынка неплохо. Это приятная компенсация при уменьшении цен».



Представитель «ПроЗерна» добавил, что на внутренних ценах снижение существенно не скажется, «хотя они тоже должны немного просесть». «Формула расчета пошлины стабилизирует ценовую картину на уровне $1000-1100 за тонну за вычетом пошлины», — добавил эксперт. Он также добавил, что оценки экспорта подсолнечного масла сейчас достаточно оптимистичные. «Я полагаю, что до конца сезона мы произведем около 6,2 млн т подсолнечного масла, при этом на экспорт вполне может уйти 3,9 млн т. Но нужно иметь в виду, что это показатели с учетом вывоза за пределы Таможенного союза и в санкционные страны», — заключил эксперт.

