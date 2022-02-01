В 2021 году выпуск сельхозтехники вырос на 46%

Высокий спрос на сельхозтехнику сохраняется М. Стулов

В 2021 году объем производства сельскохозяйственной техники в России составил 217,7 млрд руб., что на 46,1% больше, чем в 2020-м, сообщила пресс-служба ассоциации «Росспецмаш». Продажи выросли на 32,7% до 199,4 млрд руб., экспорт составил 199,4 млрд руб. против 150,3 млрд руб. в 2020 году.



По данным «Росспецмаш», производство плугов в 2021 году увеличилось на 34% до 3,9 тыс. ед., опрыскивателей — на 34% до 1,7 тыс. ед., борон — на 29% до 6,7 тыс. ед., сельскохозяйственных тракторов — на 28% до 6 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов — на 26% до 7 тыс. ед., сеялок — на 15% до 6,7 тыс. ед.



Традиционно основным механизмом государственной поддержки отечественного сельхозмашиностроения является предоставление субсидий производителям в рамках реализации постановления правительства № 1432, отмечает ассоциация. «Однако при условии сохранения прошлогодних объемов производства сельхозтехники выделенных в текущем году 10 млрд руб. на реализацию программы не хватит, чтобы удовлетворить весь спрос со стороны аграриев на приобретение агромашин со скидкой», — оценивает «Росспецмаш». По предварительным оценкам ассоциации, отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в 2022 году при условии увеличения финансирования реализации постановления № 1432 не будут сокращаться.



Технический директор предприятия «Рассвет» (входит в «Прогресс Агро», компания основана Олегом Дерипаской и ранее носила название «Кубань») Геннадий Кожевников сказал «Агроинвестору», что в 2021 году компания провела плановую закупку сельхозтехники на 350 млн руб. «Мы закупаем новые модели техники только после тестирования, проведения испытаний в наших условиях, убедившись, что именно эта модификация комбайна или трактора эффективна. Такой принцип у нас работает на протяжение десяти лет, и полностью себя оправдал», — отметил Кожевников.



В этом году, согласно инвестпрограмме, «Рассвет» планирует закупить импортную и отечественную сельхозтехнику на 1,6 млрд руб., продолжает Кожевников. По его словам, это будет уборочная, посевная, почвообрабатывающая техника, предназначенная не только для полевых работ, но и для обслуживания молочно-товарных ферм. «Мы значительно увеличим количество грузового отечественного автотранспорта, так как в прошлом году во время уборки испытывали его дефицит. Также из уже к марту мы получим 12 тракторов МТЗ, чуть позже — сеялки и культиваторы», — прокомментировал он. Кожевников также отметил, что компания почувствовала на себе дефицит импортной высокопроизводительной техники, которую, по предварительным договоренностям, удастся получить только к концу 2022 года.



Гендиректор «Тамбовских ферм» Игорь Поляков рассказал «Агроинвестору», что компания обновляет сельхозтехнику ежегодно. «Мы каждый год планово выводим старую технику и приобретаем новую. В 2021 году закупили импортную технику — самоходную и прицепную», — уточнил Поляков. По его словам, сейчас на рынке наблюдается дефицит агромашин, причем по всем позициям. «Я думаю, что у поставщиков есть проблемы с комплектующими. Нет никаких гарантий, что-то, что было заказано семь-восемь месяцев назад, поступит вовремя. Техника, закупленная в прошлом году, до сих пор не поставлена», — поделился Поляков.



Официальный представитель Ассоциации производителей сельхозтехники Германии VDMA Agricultural Machinery в России Михаил Мизин сказал «Коммерсанту» , что в 2021 году рост продаж сельхозтехники ограничивался не финансовыми возможностями аграриев, а наличием самой техники. По его оценке, рынок увеличился на 15-30% в зависимости от сегмента, в 2022 году сохраняется высокий спрос на сельхозтехнику, но рынок продолжит находиться под давлением дефицита.



По оценке председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова, в 2021 году реализация импортных машин в России выросла на 35-40%, пишет «Коммерсантъ». В текущем году, по его оценке, продажи будут увеличиваться только при решении проблем с логистикой и компонентами. «Импортеры очень консервативно подходят к планированию производства и в целом подтверждают объемы не меньше, чем в 2021 году, реже — больше. Но проблема с поставками и комплектующими никуда не ушла: 40% заказов имеют дату поставки, все остальные — лишь намерение. Техника расписана по клиентам примерно на 50-65%», — пояснил Алтынов. При этом, по его словам, спрос остается высоким, и его часть — около 15% — уже не была удовлетворена в 2021 году.

