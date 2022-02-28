Российские производители продовольствия ищут замену импортным ингредиентам

Более 30% упаковки для продуктов питания — импорт А. Гордеев

Производители пищевой продукции стали собирать информацию о том, какие компоненты в производстве компании импортируют, на какой срок хватит запасов и можно ли их заменить отечественными аналогами, пишут «Известия». Запросы о таких сведениях компании начали получать от крупных ритейлеров, рассказал «Агроинвестору» заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он уточнил, что собираются данные по таким категориям как специи, сырье и упаковка.



Аналогичный запрос от Минсельхоза в середине февраля получила ассоциация «Росчайкофе», сказал «Известиям» гендиректор ассоциации Рамаз Чантурия. По его словам, в Россию сырье поступает не из европейских стран, но слабеющий рубль создает ощутимые риски для увеличения себестоимости производства, в том числе из-за роста стоимости логистики.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько сказал «Известиям», что проблемы могут возникнуть с позициями, которые малозаметны для потребителей: речь идет о различных усилителях вкуса, красителях, а также о специях — доля импортной составляющей в этих категориях может быть высокой. По оценке Рылько, на фоне подешевевшего рубля они могут подорожать в течение максимум двух месяцев. Наладить переход на отечественную продукцию в среднесрочной перспективе может быть сложно, считает он: внутри страны ее пока не производят в тех объемах, которые нужны рынку.



Более 30% упаковки для продуктов питания приходится на зарубежную, оценил для «Известий» президент Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман. Он подчеркнул, что в этом случае речь идет о многослойной таре, которую обычно используют в производстве более дорогой, премиальной продукции. В производстве же базовых товаров обычно применяют отечественную упаковку, сказал он.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что импортировать необходимую продукцию пока можно из Китая. «Посмотрим, как он поведет себя и какие выставит цены. У нас был высокий процент импорта от европейских компаний по высокотехнологичным ресурсам. Например, по современным средствам защиты растений, современным североамериканским ветеринарным препаратам и семенам», — прокомментировала она.



Между тем, у производителей продуктов питания начались сложности с поставками упаковочного материала, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным издания, ряд поставщиков стали отказывать производителям продуктов в поставках бумажных и пластиковых упаковочных материалов из-за серьезной волатильности курса рубля. Два собеседника «Коммерсанта» на рынке производства овощей и упаковочных материалов сказали, что крупные поставщики в последние дни стали повышать цены на 30% и предлагают переходить на предоплату, а мелкие поставщики упаковки сейчас приостанавливают отгрузки из-за невозможности просчитать экономику. В Минсельхозе изданию сказали, что ведут постоянный мониторинг ситуации с поставками предприятиям упаковочных материалов.



Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков подтвердил «Агроинвестору», что члены ассоциации отмечают удорожание упаковки и сталкиваются с требованиями предоплаты со стороны поставщиков и получают предупреждения о привязке услуг с пересчетом по текущему курсу евро при выставлении счетов. «Большинство потребительских товаров кроме собственной упаковки нуждается еще и в транспортной, для перевозки. Доля упаковки, включая транспортную, в бакалее составляет 25-30% себестоимости, в муке — 10-16%, в гречке — 8-20%, в соках и морсах — более 40%», — сказал Востриков.



Он отметил, что предоплата повышает нагрузку на экономику предприятий пищевой промышленности. В последние три года и без того наблюдается рост закредитованности отрасли, с учетом сокращения рентабельности любая дополнительная нагрузка на бизнес весьма ощутима, отмечает Востриков. «Ситуация с динамикой курсов валют и повышением цен на сырье, в том числе для упаковки, действительно настораживает, но о недопоставках и снижении производства пока речи не идет», — подчеркнул он.

