Производство мяса птицы растет

По итогам января-марта производство мяса птицы во всех хозяйствах прибавило 9% М. Стулов

Несмотря на неопределенность в экономике, связанную с санкционным давлением со стороны Запада, отрасль птицеводства показывает уверенный рост. Об этом в ходе агрофорума «Западные санкции: крах российского рынка продовольствия или точка роста?» сказал гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, крах рынка просто невозможен.



Если в начале прошлого года производство мяса птицы снижалось и по итогам 2021-го динамика, согласно Росстату, оказалась нулевой — было выпущено около 6,7 млн т в живом весе, как и годом ранее, то с начала этого года объемы увеличиваются. Так, по итогам января-марта производство во всех хозяйствах прибавило 9%, составив почти 1,7 млн т в живом весе, следует из данных Росстата.



Дополнительное предложение — лучший способ регулирования цен, отметил в ходе выступления на форуме Лахтюхов. Так, серьезное повышение себестоимости производства мяса птицы почти не сказалось на потребительских ценах благодаря увеличению объемов выпуска продукции. По данным Росстата, за неделю с 9 по 15 апреля средние розничные цены на курицу увеличились на 0,86%, с начала года — на 4%. При этом общая инфляция к середине месяца достигла 17,62% год к году, а продовольственная приблизилась к 20% (19,63%).



По оценке Лахтюхова, с экспортом тоже не все так плохо, как может казаться. Поставки мяса птицы в дальнее зарубежье в первом квартале увеличились на 35%, причем треть квартала прошла уже в абсолютно новых условиях, подчеркнул глава союза, отметив, что Россия не оказалась в изоляции, есть много стран, для которых наша продукция остается приоритетной. Также Лахтюхов добавил, что экспорт — отличный инструмент регулирования рынка. Возможности вывоза продукции будут стимулировать развитие производства в условиях снижения внутренних цен под влиянием роста предложения.

