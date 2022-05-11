Экспортные цены на пшеницу продолжают расти

Экспорт пшеницы из России в апреле оказался выше ожиданий Pixabay

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% FOB с поставкой в мае-июне выросли за последнюю неделю на $7,5 до $380-385 за тонну, говорится в мониторинге аналитического центра «Русагротранса». Активность торговли остается низкой. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сказал «Агроинвестору», что стоимость мукомольной пшеницы продолжает повышаться и составляет $385 за тонну FOB Черное море. Стоимость ячменя и кукурузы, по данным эксперта, наоборот, снижается. Сейчас цена ячменя составляет $355 за тонну, кукурузы — $350 за тонну.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что стоимость пшеницы сейчас составляет $390 за тонну.



По данным «Русагротранса», цены на пшеницу 4-го класса в глубоководных портах продолжают падать на фоне укрепившегося рубля и снижающегося спроса. За неделю они сократились на 450 руб. до 16,7 тыс. руб. за тонну без НДС. Закупочные цены на малой воде опустились на 550 руб. до 15,6 тыс. руб. без НДС.



Внутренние цены немного снизились на Юге и оставались стабильным в других регионах, говорится в мониторинге «Русагротранса». По данным аналитиков, между праздниками торговля была неактивной. На Юге цены EXW на пшеницу 4-го класса опустились на 250 руб. до 15,3-15,5 тыс. руб. за тонну без НДС. В Центре цены оставались на уровне 16,1-16,3 тыс. руб. за тонну без НДС, в Поволжье — 15,5-16 тыс. руб. за тонну, в Сибири — 16-16,7 тыс. руб. за тонну.



Согласно мониторингу «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в апреле, по уточненным данным, оказался выше ожиданий — почти 2,3 млн т (апрель 2021 года — 0,89 млн т). В мае объем вывоза может составить 0,9-1 млн т, что примерно вдвое превышает уровень мая прошлого года (0,44 млн т). Прогноз на весь сезон сохраняется на уровне 32,6 млн т, из которых уже отгружено около 30,4 млн т.

