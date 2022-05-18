Урожай масличных в этом году может стать рекордным

Минсельхоз США прогнозирует рекордные переходящие запасы подсолнечника в России Pixabay

Валовой сбор масличных в этом году может стать рекордным и составить 25,3 млн т против 24,8 млн т в 2021-м. В частности, урожаи сои, рапса и льна могут оказаться на максимальном уровне. Об этом гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал в ходе пресс-ланча, организованного компанией Syngenta. Так, производство сои прогнозируется на уровне 5,05 млн т (в 2021-м — 4,76 млн т), рапса — 3,3 млн т (2,79 млн т), льна — 1,4 млн т (1,29 млн т). Урожай подсолнечника ожидается чуть меньше прошлогоднего — 15,25 млн т против 15,65 млн т.



По словам Рылько, с севом масличных проблем нет, за исключением Поволжья, где он задерживается из-за осадков. На днях «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз сообщал, что сев идет с опережением прошлогодних темпов. Так, по состоянию на 12 мая подсолнечник был посеян на 4,3 млн га, что на 0,6 млн га больше, чем на эту же дату в 2021-м. Рапс — на 640,8 тыс. га (416,8 тыс. га в 2021-м), соя — на 752,4 тыс. га (473,8 тыс. га).



Согласно майскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), валовой сбор масличных в России в этом году может составить 22,6 млн т (здесь и далее — без учета Крыма) против 23,1 млн т в прошлом. В том числе урожай сои может увеличиться с 4,76 млн т до 5,3 млн т, рапса — с 2,78 млн т до 2,8 млн т, подсолнечника — снизиться с 15,57 млн т до 14,5 млн т.



Также американские аналитики прогнозируют, что конечные запасы подсолнечника в России к концу сезона-2021/22 могут превысить 1,1 млн т, что на 555% (949 тыс. т) больше, чем в прошлом сезоне. Такие же высокие запасы могут остаться и в сезоне-2022/23.

