В России появился новый биржевой индекс на пшеницу

Индекс позволит более объективно оценивать ситуацию на рынке зерна Pixabay

С сегодняшнего дня в России появился новый биржевой индекс стоимости отечественной пшеницы. Он будет рассчитываться Национальной товарной биржей (НТБ, входит в группу «Московская биржа»​) в рублях без НДС на основе ежедневной средневзвешенной цены тонны пшеницы 4-го класса с условием оплаченной поставки в Новороссийск. В Центробанке также считают, что появление новых ценовых индикаторов становится более актуальным в связи с уходом с рынка поставщиков внебиржевой информации — Bloomberg и Refinitiv, пишут «Известия».



Введение индикатора — первый шаг. В планах — создание расчетного фьючерса (появится на срочном рынке Мосбиржи) на новый индекс. Его запуск намечен на начало нового сельскохозяйственного сезона — июль-август 2022-го. В ЦБ считают, что запуск нового фьючерса позволит инвесторам получать прибыль в зависимости от колебаний цен без риска осуществления поставки и хеджировать изменения цен на пшеницу. Сейчас есть поставочный фьючерс на пшеницу, то есть предполагающий материальную поставку продукции. Расчетный фьючерс — это синтетический инструмент для финансовых инвесторов и спекулянтов.



Начало расчета индекса — ответ на желание участников рынка получить биржевой (т. е. актуальный, прозрачный и рыночный) индикатор, отражающий стоимость российской пшеницы, прокомментировал «Агроинвестору» директор НТБ Никита Захаров. По его словам, до этого момента в России, крупнейшем экспортере пшеницы, отсутствовал такой индикатор, а зарубежные аналогичные индексы цен либо не полностью, либо совсем не отражали специфику российского ценообразования. Наличие такого индекса позволяет запустить торги производными инструментами на него, так как это закрывает потребность участников в хеджировании ценовых рисков на рынке пшеницы.



«Задача состояла в том, чтобы рассчитать единый индикатор, отражающий уровень цен на российскую пшеницу. Наш индекс формируется в рублях без НДС по сделкам с условиями доставки до терминалов в порту Новороссийск», — продолжает Захаров. Он говорит, что учитываются как отгрузки по железной дороге, так и автотранспортом. Цена на этом базисе отражает баланс спроса и предложения между внутренним рынком и основным экспортным направлением. Из этой цены обратным счетом можно определить цены экспортной альтернативы для основных производящих пшеницу регионов, что делает его еще более универсальным.



С момента старта товарных аукционов на НТБ в августе прошлого года в торгах приняли участие около 200 компаний, совокупный объем операций превысил 800 тыс. т пшеницы. Захаров говорит, что высокая активность и ликвидность рынка стала базой для формирования биржевого индикатора на российскую пшеницу, который будет демонстрировать ценовую динамику на отечественном рынке зерна. Базис расчета индекса, как считают в НТБ, будет расширяться за счет увеличения объемов торгов и количества их участников.



«Импортозамещение в финансовом секторе давно назрело. Мы можем только приветствовать появление нового индикатора для российского рынка зерна», — говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, для розничных инвесторов это может быть неплохой вариант «вложиться в хлеб». При этом он обращает внимание на то, что в условиях действия экспортных ограничений на пшеницу апсайд данного инструмента ограничен, поэтому «поиграть» с мировой волатильностью не получится.



Зернин считает, что у Мосбиржи есть уникальный шанс занять рыночную нишу, если она будет действовать оперативно и профессионально. Релевантность индекса серьезно повысится в случае дальнейшего развития торгов физическим зерном, в первую очередь за счет привлечения дополнительных маркет-мейкеров из числа крупных зерновых трейдеров. «Что касается расчетного фьючерса, то его появление логично, оно расширит линейку деривативов, торгуемых на Мосбирже», — прокомментировал «Агроинвестору» Зернин. Однако, говоря о потенциале популярности инструмента на рынке физического зерна, нужно учитывать специфику рынка деривативов. Сельхозпроизводители, по словам главы союза, должны не только привыкнуть к новому финансовому инструменту, но и разобраться со специфическими рисками как сопутствующим фактором участия в торговле деривативами.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько положительно относится к нововведению. «В отличие от ряда других инициатив Мосбиржи, к которым мы относились скептически, новый инструмент мы поддерживаем. Более того, ИКАР в предыдущие годы неоднократно советовал его ввести», — говорит эксперт. По его словам, новороссийский индекс и расчетный фьючерс всегда были актуальны, главное, чтобы инструменты эффективно работали, и рынок в них поверил. Рылько также считает, что при соблюдении ряда других важных условий у запуска расчетного фьючерса может быть будущее. ​



Расчет индекса на бирже — хороший знак, считает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Появляется независимый участник, который дает в какой-то степени объективную оценку происходящих процессов. Это важно и для государства, которое будет видеть, что происходит на рынке, и для игроков: определенное давление с их стороны все же тоже есть. Когда Союз экспортеров зерна объявляет индекс экспортных цен в портах — это ориентир для рынка, но в нем определены интересы экспортеров. А так получается, что оценка будет более объективной», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его мнению, введение индикатива — последовательное действие в развитии биржевой торговли зерном.



В то же время появление расчетного фьючерса на пшеницу позволит спекулянтам и инвесторам иметь актуальный рыночный индикатор, полноценно отражающий стоимость отечественной пшеницы, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его словам, торговля новым фьючерсом позволит всем заинтересованным участникам рынка (инвесторам и производителям) получать прибыль в зависимости от колебаний цен на пшеницу без риска осуществления самой поставки сырья. Таким образом, производители могут захеджировать будущие изменения цен на пшеницу. «Есть надежда на то, что запуск расчетного фьючерса, который понятен и доступен всем, привлечет к биржевым торгам большее количество участников, а значит и денег, и, как следствие, повысится ликвидность данного финансового инструмента», — рассуждает Потавин.

