Маржинальность комбикормовых заводов в этом году может составить 2,5%

В прошлом году производство комбикормов было на уровне 31,95 млн тонн flickr.com

По прогнозу Ассоциации производителей кормов ЕАЭС, в этом году маржинальность комбикормового производства может быть на уровне 2,5%, причем она снижается, начиная с 2019 года. Об этом гендиректор отраслевого объединения Владимир Манаенков рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry — 2022.



При этом, по его словам, из 260 комбикормовых заводов, работающих в России, только 12% не входят в состав агрохолдингов или других производств. В дальнейшем, считает Манаенков, доля самостоятельных предприятий продолжит сокращаться благодаря консолидации крупных игроков.



В прошлом году производство комбикормов было на уровне 31,95 млн т, что на 3,6% больше, чем в 2020-м. Несмотря на рост производства и отсутствие явных катаклизмов цены на комбикорма значительно выросли — в среднем с 19,9 тыс. руб./т до 24,6 тыс. руб./т. «Это произошло из-за турбулентности на рынке кормовых добавок, а наша импортозависимость превышает 90%. И это был спокойный год», — сказал Манаенков.



Он также считает, что в долгосрочной перспективе российским производителям комбикормов нужно развивать экспорт, так как в стране достаточно ресурсов для закрытия собственных нужд и отправки продукции за рубеж.



«У нас также есть направление, которое обычно не учитывается. Импорт комбикормов в страну маленький, в основном поставляется комбикорм для отрасли аквакультуры. Наши рыбоводы не хотят работать на отечественной продукции, но в нынешних условиях, с учетом логистики, на мой взгляд, аквакультура становится очень уязвимой», — отметил Манаенков. По его словам, Ассоциации производителей кормов ЕАЭС может помочь предприятиям, работающим в этом направлении.



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