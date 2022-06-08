Цены на подсолнечник упали до девятимесячного минимума

На рыке подсолнечника растет риск активных распродаж в преддверии нового сезона Pixabay

Цены на подсолнечник опустились до девятимесячного минимума, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». По итогам прошлой недели котировки снизились в среднем на 1050 руб. до 33,7 тыс. руб. за тонну (EXW Европейская часть России, без НДС).



Цены падают на фоне рекордных запасов внутри страны и крепкого рубля, поясняют аналитики. Аграрии пытаются продать запасы подсолнечника, при этом некоторые переработчики в ближайшие недели переключатся на рапс нового урожая и продолжают понижать закупочные цены на подсолнечник, отмечает «СовЭкон». «На рыке подсолнечника растет риск активных распродаж в преддверии нового сезона», — предупреждают аналитики. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее оценивал, что по итогам сезона переходящие запасы подсолнечника могут достигнуть рекордных 1-1,5 млн т, писал «Агроинвестор».



Также «СовЭкон» прогнозирует дальнейшее снижение рублевых цен на подсолнечное масло. За неделю на внутреннем рынке оно подешевело в среднем на 3 тыс. руб./т до 97,5 тыс. руб./т (EXW Европейская часть России, с НДС). Средняя экспортная цена на подсолнечное масло снизилась с $1920/т до $1860/т FOB. Рынок следит за обсуждением возобновления работы терминалов на Украине, поскольку страна — крупнейший в мире экспортер подсолнечного масла.



Мальцев ранее отмечал, что снижение внутренних цен на масло — следствие мер, предпринятых правительством, и курса рубля. В частности, была введена плавающая вывозная пошлина на масло, которая будет действовать по 31 августа 2022 года. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа действует квота на его экспорт — 1,5 млн т, которую недавно Минсельхоз предложил увеличить на 400 тыс. т, поскольку в России образовался излишек продукции, который может быть направлен на внешние рынки без рисков для отечественных потребителей. В июне пошлина на масло составляет $525/т, в июле она увеличится до $560,1/т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

