Переходящие запасы подсолнечника в этом году будут рекордными

Чем дольше хранятся маслосемена, тем сильнее снижается их качество Pixabay

В этом году переходящие запасы подсолнечника, по оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), будут на уровне 1,3 млн т, что является максимумом​ для современной России. Об это «Агроинвестору» рассказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его словам, рекордный объем связан со многими факторами: слабый старт сезона, когда был потерян необходимый темп экспорта масла; высокая вывозная пошлина; проблемы последних месяцев, в том числе укрепление рубля. «Однако нет уверенности в качестве этого переходящего запаса. Есть определенная вероятность, что не все эти маслосемена могут пойти на переработку», — говорит эксперт.



По оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, переходящие запасы подсолнечника в сезоне-2021/22 вырастут до 1,062 млн т (в 2021-м было 171 тыс. т, в 2020-м — 403 тыс. т, в 2019-м — 584 тыс. т), пишет Agrobook. Он считает, что столь высокий объем связан с «неприятным отставанием» в переработке и выпуске подсолнечного масла. «Несмотря на то, что в прошлом году у нас был рекордный урожай — 15,7 млн т подсолнечника, по производству мы только-только доросли до прошлогодних темпов переработки. Хотя в прошлом сезоне подсолнечника было всего 13,3 млн т», — сказал Петриченко в ходе XXIII Международного зернового раунда «Рынок зерна: вчера, сегодня, завтра» (цитата по Agrobook).



По словам эксперта, плавающие экспортные пошлины на масло, квоты и санкции привели к недовывозу за рубеж 0,4 млн т подсолнечного масла. В результате в России производство масла с плановых 6,2 млн т упадет до 5,8-5,9 млн т, а объем потребления подсолнечника российскими переработчиками сокращается с плановых 14,2 млн т до 13,37 млн т. В результате недостаточного экспорта масла в России остаются высокие запасы подсолнечника, а не масла, потому что объем переработки зависит от возможностей реализации. Внутреннее потребление при этом стабильно, а экспорт — ограничен. Запасы подсолнечника сосредоточены прежде всего на Юге и в Черноземье, в меньшей степени — в Поволжье, сказал Петриченко.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Несмотря на проблемы конца сезона, подсолнечник был, есть и будет одной из самых привлекательных агрокультур. И в этом году он дал хорошую рентабельность — цены были достаточно высокими, за исключением последних месяцев. Но следующий сезон может оказаться достаточно сложным из-за курса рубля (сейчас он крайне высокий), экспортных пошлин на масло и шрот.

Масложировой союзе также оценивает, что производство подсолнечного масла за сезон составит чуть более 5,8 млн т, что на 0,5 млн т больше, чем годом ранее. Хотя в начале сельхозгода, основываясь на рекордном валовом сборе подсолнечника, прогноз выпуска превышал 6,1 млн т, говорит руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев. «Мы также ожидаем, что переходящие запасы подсолнечника на конец сезона составят около 1,2 млн т, что является следствием недальновидной политики аграриев по сдерживанию продаж в течение сезона», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Чем дольше хранится «семечка», тем сильнее снижаются ее качественные показатели, спрос на такое сырье будет значительно сокращаться, продолжает Мальцев. Он считает, что на фоне ожидания нового рекордного урожая оставшиеся запасы будут еще больше проигрывать по качеству и, соответственно, падать в цене. Поэтому сегодня для сельхозпроизводителей экономически невыгодно сдерживать продажи маслосемян, так как к новому сезону они столкнуться с проблемами в реализации старого урожая.



Петриченко говорит, что переходящие запасы можно только переработать внутри страны. «Другого пути не предложено. Экспортировать маслосемена в текущих условия практически невозможно», — прокомментировал он «Агроинвестору». При этом цены на подсолнечник сейчас снижаются, и в новом сезоне они не будут «замечательными». По мнению Петриченко, предстоящий сельхозгод станет не самым благоприятным для ценообразования на сырье, и он покажет, что подсолнечник — не такая привлекательная агрокультура, как это было ранее. «Но пока сев идет достаточно хорошо, и никто о будущих неприятностях не думает», — добавил эксперт.



В любом случае, Россию ждут очень значительные запасы подсолнечника, но вопрос в том, в каком состоянии они находятся, хотя в этом году сельхозпроизводители отработали хранение неплохо, считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «Но эти запасы вместе с пошлиной и др. сейчас сильно давят на цены подсолнечника. Если бы не было запрета на его экспорт, можно было бы 500 тыс. т “семечки” отправить на внешние рынки, и не было никаких проблем ни у сельхозпроизводителей, ни у переработчиков», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. По его словам, в случае дальнейшего снижения цен на сырье площади под подсолнечником могут сократиться — «производиться будет столько, сколько будут покупать по нормальной цене».



По данным портала OilWorld, цены на масло и подсолнечник в европейской части страны продолжают снижаться. Так, на прошлой неделе в закупке масло подешевело в зависимости от региона на 1-3 тыс. руб./т до 90-92 тыс. руб./т. Цены продажи снизились на 2-5 тыс. руб. до 95-97,5 тыс. руб./т. Цены FOB предложения и спроса на июнь снизились на $50 до $1,85 тыс./т и $1,75 тыс./т соответственно. Цены закупки и продажи подсолнечника за отчетный период уменьшились на 0,5-2 тыс. руб./т до 31-33 тыс. руб./т и 33-34 тыс. руб./т соответственно.

В ходе Международного зернового раунда «Рынок зерна: вчера, сегодня, завтра»​ Петриченко также рассказал о ценах на масло. Так, к началу сезона она опустится до $1175/т, за вычетом пошлины — до $1150-$1350/т. И эта цена в совокупности с курсом доллара будет определять закупочную цену подсолнечника в новом сезоне. По словам Петриченко, цены на подсолнечник не опустятся ниже 30 тыс. руб./т, но в среднем, если курс будет 60 руб. за доллар, цена составит около 33 тыс. руб./т (с НДС). Если доллар будет стоить 65 руб., то тогда в среднем цена составит 36-37 тыс. руб./т.



Рылько согласился с прогнозами коллеги, однако отметил, что в текущей ситуации стало «много политики, мало рынка». По его словам, все будет зависеть от четырех ключевых факторов. Во-первых, будет ли открыт экспорт подсолнечного масла из Украины, когда и на каких условиях. Второй фактор — курс рубля. Третий — экспортная пошлина на масло по отношению к ценам на мировом рынке. Четвертый — общая ситуация на мировых рынках растительных масел, которые в значительной степени зависят от цен на нефть. «При прочих равных все идет в сторону цен, которые назвал Владимир [Петриченко]. Но эти четыре фактора могут ситуацию поменять в любой момент», — сказал Рылько (цитата по Agrobook).



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