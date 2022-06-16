Маркировка сельхозживотных станет обязательной

Маркировка необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных Pixabay

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов. Изменения вносятся в закон «О ветеринарии» и предусматривают введение маркировки животных любым из способов.



В документе отмечается, что маркировка необходима для предотвращения распространения заразных болезней животных, выявления источников и путей распространения возбудителей. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется не ранее 1 марта 2024 года, поправки вступают в силу с 1 сентября 2023-го.



Информация о маркированных животных будет вноситься в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии — «ВетИС» (принадлежит Россельхознадзору). При этом правительство России будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, перечень видов, подлежащих маркировке, а Минсельхоз - утверждать соответствующие ветеринарные правила.



Для идентификации животных в Россельхознадзоре разработали компонент «Хорриот». Система уже запущена в эксплуатацию. Каждому животному или группе животных присвоят уникальный буквенно-цифровой идентификационный номер. Учет животных будет осуществляться безвозмездно, сказано в документе. Средство маркировки могут выбрать и приобрести за свой счет сами владельцы. При этом Госдума рекомендовала кабмину проработать вопрос о возможности маркирования сельхозживотных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.



Принимая во внимание, что учет сельхозживотных также осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно либо с привлечением сторонних коммерческих организаций, законопроект предусматривает альтернатива в части определения круга лиц, осуществляющих такой учет. Так, учет животных будет осуществляться безвозмездно уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы. Также маркировкой займутся аттестованные специалисты.



Животные, маркированные до вступления в силу положений законопроекта, а также маркированные за пределами России и ввезенные на территорию страны, повторному маркированию не подлежат.



Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес ко второму чтению проекта поправку, которая распространяла бы маркировку и на домашних животных на добровольной основе, однако комитет Госдумы по аграрным вопросам ее не поддержал.



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