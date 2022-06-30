В 2022 году в России ожидается рекордный урожай масличных

Оптовые цены на подсолнечник и масло обновили минимумы Flickr.com

В 2022 году в России будет собран рекордный урожай масличных культур — почти 27 млн т. Об этом рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько на агрофоруме «День сибирского поля», сообщает ТАСС. В прошлом году валовой сбор масличных в России составил более 23 млн т, что также стало рекордом. По этой причине у аграриев остались значительные переходящие запасы, что, по словам Рылько, может обернуться потерями для аграриев.



Неделю назад аналитический центр «Русагротранса» прогнозировал, что валовой сбор основных масличных в России в 2022 году может достигнуть 24,4 млн т. В том числе валовой сбор сои оценивается на рекордном уровне — 5,2 млн т против 4,8 млн т в 2021 году, сообщал портал поле.рф. Такой прирост ожидается в основном за счет центральных регионов, где наблюдаются достаточные запасы влаги, которые позволят реализовать потенциальную урожайность.



Также аналитики ожидают максимальный урожай рапса — 3,7 млн т против 2,8 млн т в 2021 году — за счет увеличившейся посевной площади и высокой урожайности. Однако производство подсолнечника в России, по оценкам аналитиков «Русагротранса» составит примерно 15,5 млн т, что будет на 140 тыс. т ниже прошлогоднего рекорда. При этом посевы подсолнечника в основном регионе производства — Приволжском федеральном округе — превысят уровень прошлого и достигнут 4,5 млн га против 4,3 млн га, а в Центре, на Юге и в Сибири незначительно снизятся, оценивали эксперты.



Между тем, оптовые цены на подсолнечник и масло в России вновь опустились до минимума и пока останутся на таком уровне. Об этом говорится обзоре аналитического центра «СовЭкон». Так, по итогам прошлой недели подсолнечник подешевел на 1225 руб. до 28450 руб. за тонну (без НДС), подсолнечное масло — на 7850 руб. за тонну до 79825 руб. за тонну (включая НДС). Цены на подсолнечник находятся на самом низком уровне с сентября 2020 года, на масло — с ноября 2020-го, отмечается в сообщении.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

