Пошлину на экспорт подсолнечного масла и шрота могут продлить еще на год

Ожидается, что в этом сезоне урожай масличных существенно превысит мощности переработки Д. Гришкин

Пошлина на экспорт подсолнечного масла и шрота из России может быть продлена на год, до 31 августа 2023-го. Об этом ТАСС сообщил источник на рынке АПК. Он также напомнил, что в правительстве обсуждается проект постановления, предусматривающий перевод расчета экспортных пошлин на подсолнечное масло, шрот и зерно в рубли.



По его словам, базовой ценой для расчета пошлин на подсолнечное масло может стать 82500 руб. за тонну, на шрот — 13875 руб. за тонну. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу ожидается на уровне 15000 руб. за тонну, на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну. Постановление, утверждающее новую формулу расчета экспорта пошлины на зерно, может быть подписано уже сегодня, добавил он. На момент публикации материала документ еще не был доступен.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что на фоне падения стоимости подсолнечника на мировом рынке и ожидания высокого урожая масличных культур рациональность продления пошлины непонятна. Он отметил, что в этом сезоне урожай масличных существенно превысит мощности переработки.



Кроме того, пока неясно, что будет с запретом на экспорт подсолнечника. «Если запрет будет сохраняться, то мы получаем давление на сельхозпроизводителей, потому что закупочные цены за счет пошлины будут держаться на низком уровне, что будет снижать стимулы к эффективному производству», — считает он. Корбут отметил, что из-за пошлины на зерновые подсолнечник стал интересной и более эффективной агрокультурой, чем пшеница, однако «эффективность не совсем подкреплена рыночными возможностями».



Он считает, что в случае продления пошлины придется ослабить пошлину на маслосемена подсолнечника. «По крайней мере, нужно выделить квоту, чтобы сельхозпроизводители могли получить достойную цену, чтобы на рынке была конкуренция. Лучше конкуренции ничего не подействует», — уверен Корбут.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что в результате продления пошлины масличные агрокультуры могут стать «не выездными». «Нужно внимательно смотреть на рынок, так как сейчас у нас необычно высокие переходящие запасы подсолнечника. Кроме того, в этом году нас ожидает очень высокий урожай подсолнечника. Нужно сделать так, чтобы пошлины не мешали конкурентоспособности. Иначе аграриям и переработчикам придется несладко», — уверен эксперт.



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