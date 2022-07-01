Минсельхоз представил Нацдоклад о реализации агрогоспрограммы

Счетная палата оценила степень эффективности исполнения госпрограммы как высокую Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев представил на заседании правительства Национальный доклад о реализации в 2021 году госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. По итогам прошлого года были перевыполнены ее целевые значения по произведенной добавленной стоимости и объему экспорта продукции АПК.



По словам министра, произведенная добавленная стоимость в сельском хозяйстве в прошлом году превысила 4,4 трлн руб., что больше целевого значения на 824 млрд руб. Объем экспорта продукции АПК в 2021 году достиг более $37 млрд, напомнил Патрушев. В сопоставимых ценах 2020 года показатель составил свыше $29 млрд, что значительно больше плана.



По данным Росстата, индекс сельхозпроизводства во всех хозяйствах к базовому 2017 году предварительно оценивается в 104,5% при плане 105,6%. Показатель складывается из индексов производства продукции растениеводства и животноводства. По итогам 2021 года первый был на 1,3 п.п. ниже плана: урожай зерновых, картофеля и овощей открытого грунта оказался несколько меньше, чем годом ранее. «Напомню, что при этом были зафиксированы рекордные сборы подсолнечника, рапса, овощей в зимних теплицах, а также плодов и ягод», — добавил Патрушев.



При этом почти все направления животноводства в прошлом году показали рост, однако и здесь индекс был на 0,7 п.п. ниже планового значения госпрограммы. «Это связано с неблагоприятной эпизоотической ситуацией, в том числе за пределами России. Так, грипп птиц в странах ЕС привел к сбоям в поставках инкубационных яиц. Я хочу обратить внимание, что объемы производства были восстановлены, и уже к концу прошлого года фиксировался рост показателей», — отметил Патрушев. Несмотря на определенное недостижение целей госпрограммы, объем произведенной продукции в 2021 году позволил в полной мере обеспечить внутренние потребности страны и экспортный потенциал, резюмировал министр.



Показатель индекса физического объема инвестиций в 2021 году составил 100%, что выше значения 2020 года. Несмотря на это, отставание от плана составило 0,7 п.п. На достижение этой цели в прошлом году оказали влияние последствия пандемии.



В 2022 году в соответствии с госпрограммой предусмотрено достижение индекса производства сельхозпродукции на уровне 99,3% относительно 2020 года. Плановый показатель по производству пищевых продуктов — 100,9%. «Достижению обозначенных ориентиров будет способствовать стимулирование инвестиций в отрасль, в том числе благодаря развитию механизмов господдержки, повышению технологического уровня АПК и цифровизации», — сказал Патрушев.



Между тем, Счетная палата оценила степень эффективности исполнения агрогоспрограммы как высокую, следует из ее документов: в 2021 году она составила 97,73%. При этом аудиторы отметили, что в динамике за три года оценка эффективности госпрограммы повысилась с уровня «ниже среднего» до уровня «высокая степень эффективности».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

