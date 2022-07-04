Экспортные цены на пшеницу продолжают падать

Рынок находится в ожидании рекордного урожая А. Гордеев

На прошлой неделе на российском экспортном рынке продолжалось снижение цен на пшеницу урожая текущего года, сообщает «АПК Информ». Аналитики отметили, что в первую очередь давление на стоимость оказывал сезонный фактор — продвижение уборочной кампании в северном полушарии в целом и в России в частности на фоне благоприятных погодных условий на юге страны. Еще одним поводом для снижения цен стали достаточно высокие остатки пшеницы прошлогоднего урожая у сельхозпроизводителей Юга в результате уменьшения объемов экспорта после начала спецоперации. Также влияние на цены оказывал планируемый перевод вывозной пошлины в рубли.



При этом, несмотря на напряженный мировой баланс пшеницы и невозможность экспорта пшеницы из Украины через морские порты, спрос импортеров был слабее в сравнении с предыдущими годами. Причина в действиях санкций, в том числе направленных на деятельность российских банков, и сохранявшихся высоких ставок фрахта и страховых рисков в акватории Черного и Азовского морей. Более существенное снижение цен несколько сдерживалось ослаблением курса американского доллара на Мосбирже, отметили аналитики.



Так, по их данным, по состоянию на 1 июля цены предложения пшеницы нового урожая с протеином 12,5% и 11,5% с поставкой в июле-августе из портов Черного моря в большинстве случаев составляли соответственно $390-410 за тонну и $385-400 за тонну FOB, что в среднем на $15 ниже показателей неделей ранее.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что экспортные цены на российскую пшеницу сейчас составляют порядка $375 за тонну FOB Новороссийск. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в начале нового сезона рынок находится в ожидании рекордного урожая, сделок почти нет. По его данным, экспортеры предлагают пшеницу по $380 за тонну, но покупатели хотят $365 за тонну, «пытаясь получить часть экономии от экспортной пошлины, формула расчета которой была модифицирована буквально накануне».



2 июля правительство перевело в рубли экспортные пошлины на зерно и подсолнечное масло. Ранее при расчете пошлин базовые цены были указаны в долларах, теперь они будут рассчитываться в рублях. Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 82500 руб. за тонну (вместо $1 тыс. ранее), на шрот — 13875 руб. за тонну ($185), на пшеницу и меслин — 15000 руб. за тонну ($200), на ячмень и кукурузу — 13875 руб. за тонну ($185).



По данным Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы и меслин с 6 по 12 июля составит 4600 руб., на ячмень — 3307,4 руб., на кукурузу — 2168,8 руб. за тонну, сообщил Минсельхоз. Действующая ставка по пшенице составляет $146,1, по ячменю — $117,5, по кукурузе — $88,7 за тонну. Индикативные цены для расчета ставки пошлины по пшенице — $404,4 ($404 неделе ранее), по ячменю — $352,5 (без изменений), по кукурузе — $322 ($311,8) за тонну.



«Дело не столько в переводе пошлины в рубли, сколько в целом в уровне пошлины, — отметил Рылько. — На данном этапе пошлина снижается, но если рубль начет ослабевать, то станет более выгодно работать по старой пошлине. Цены на внутреннем рынке прессингуются с двух сторон. Нижняя планка повышается, верхняя — снижается. В целом амплитуда колебаний цен на CPT снижается», — прокомментировал эксперт.​



Зернин сказал «Агроинвестору», что экономический эффект от фактического снижения экспортных пошлин на зерновые будет ощущаться как на внутреннем, так и на внешнем рынке. «Цены будут корректироваться и там, и там до достижения новых равновесных точек. С учетом ожиданий рынка рекордного урожая пшеницы в России, мы ощутим снижение внешних цен (корректировка фактически уже произошла), но самое главное — избежим обвала цен на внутреннем рынке, вызванного массированным предложением зерна нового урожая», — считает он.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

