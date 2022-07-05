Россия значительно сократила импорт красной рыбы

В мае было поставлено всего 858 тонн Pixabay

Серьезное подорожание красной рыбы, преимущественно семги и форели, привело к тому, что в мае импорт этой продукции в Россию упал в пять-шесть раз год к году. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов. По его словам, в мае импорт рыб лососевых пород (продукция аквакультуры) сократился год к году с почти 5 тыс. т до «менее чем тысячи тонн». Как уточняет «Коммерсантъ» , показатель снизился до 858 т. По данным издания, общая потребность ритейлеров и рестораторов в этой рыбе составляет примерно 130 тыс. т в год, около 100 тыс. т приходилось на импорт.



Аронов пояснил «Агроинвестору», что причиной подорожания красной рыбы стало то, что ее поставки из Чили значительно сократились, с Фарерских островов — прекратились вообще, а логистика — усложнилась. Он отметил, что российское производство не может покрыть всех потребностей внутреннего рынка.



По данным Аронова, месяц назад килограмм форели в опте стоил почти 2 тыс. руб., семги -2,5-3 тыс. руб. При этом в начале года стоимость этой рыбы была значительно ниже: форель стоила 500 руб./кг, семга — около 1 тыс. руб./кг. «Теперь рестораторы отказались от импортных форели и семги, и, насколько я понимаю, перешли на турецкую рыбу и частично на российскую, но этого не хватает», — отметил глава ассоциации. Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк сказал «Коммерсанту», что с февраля по июнь атлантическая семга подорожала с 900 руб./кг до 2 тыс. руб./кг, форель — с 550 руб./кг до 1,7 тыс. руб./кг.



По данным, которые размещены на сайте Росрыболовства, по состоянию на 29 июня объем добычи тихоокеанских лососей составил более 11,75 тыс. т, что на 6,43 тыс. т или в 2,2 раза больше, чем на аналогичную дату 2021 года.



Опрошенные «Коммерсантом» рестораторы, сошлись во мнении, что внутреннее производство красной рыбы в России не сможет покрыть большие потребности внутреннего рынка, так как серьезная доля российского вылова уходит на экспорт. Из-за этого многие рестораны стали сокращать закупки лосося, а от некоторых видов импортной рыбы оказываются полностью. Если ситуация с ценами не изменится, то рестораны будут повышать цены на готовые блюда.



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