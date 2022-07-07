Ограничение экспорта зерна из России скажется на продбезопасности нуждающихся стран

Ситуация с продовольственной безопасностью в мире ухудшается М. Стулов

Попытки ограничить поставки зерна из России могут отразиться на продовольственной безопасности стран, которые по естественным причинам самостоятельно не могут производить достаточно продовольствия. Такое мнение высказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на пресс-конференции ТАСС «Продовольственная безопасность в России и мире: анализ доклада ООН».



Зернин напомнил, что несколько крупных компаний-производителей сельхозоборудования, сельхозтехники, поставщиков семян и средств защиты растений «пафосно заявили об уходе с российского рынка». «Коллеги, давайте будем реалистами. России это не нанесет ущерб, потому что Россия самообеспечена. Но это потенциально снизит наш экспортный потенциал. Это означает то, что Россия сможет меньше поставлять нуждающимся странам, — отметил Зернин. — Что об этом скажут, например, крупнейшие акционеры John Deere, которые так гордятся своей филантропической деятельностью? Сомневаюсь, что они вообще задумывались о последствиях своих эмоциональных и необдуманных решений».



Глава союза отметил, что на данный момент достичь целей по ликвидации голода, обеспечению продовольственной безопасности и улучшению питания в мире не удается, и ситуация ухудшается. Он призвал не политизировать эту ситуацию, а оставаться в рамках гуманитарной миссии. «Те проблемы, которые мы имеем с заходом судов в российские порты под загрузку зерна, связаны с требованием стран ЕС, которые запрещают своим судам заходить под погрузку», — отметил Зернин. По его словам, Россия в честной конкурентной борьбе завоевала себе лидирующие позиции на мировом рынке зерна.



Накануне ООН представила доклад «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания». Там говорится, что глобальные меры по искоренению голода и неполноценного питания не дают ожидаемых результатов. В 2021 году число голодающих, по данным организации, достигло 828 млн, что примерно на 46 млн больше, чем в 2020-м, и на 150 млн больше, чем до начала пандемии COVID-19. Согласно прогнозам ООН, в 2030 году, даже с учетом восстановления мировой экономики, около 670 млн человек (8% мирового населения) будут по-прежнему сталкиваться с голодом. Эта цифра соответствует показателям 2015 года.



В 2020 году здоровое питание не могли позволить себе почти 3,1 млрд человек, что на 112 млн больше, чем в 2019 году, говорится в докладе. Это стало следствием роста потребительских цен на продовольствие, вызванной экономическими последствиями пандемии COVID-19 и принятыми мерами по ее сдерживанию.



Директор отделения ФАО для связи с Россией Олег Кобяков в ходе конференции заявил, что увеличение числа голодающих связано с рядом причин. В первую очередь, это конфликт на Украине и засуха в ряде стран. «Помимо роста числа голодающих, в 2021 году к достаточному питанию не имело доступа более 2,3 млрд человек. Это более четверти населения планеты», — подчеркнул Кобяков, анализируя доклад ООН. Эксперт отметил, что наибольшее число голодающих в 2021 году было в Азии — 425 млн человек, в Африке — 278 млн, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна — 56,5 млн.



Посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на конференции обратил внимание, что доклад ООН должен заставить чиновников задуматься. «К сожалению, я не увидел в докладе две очень важные вещи. Во-первых, это вода. Ее нехватка скоро захлестнет мир и за нее начнутся войны. Во всех странах есть нехватка очистных сооружений. На решение этой проблемы потребуются огромные ресурсы», — сказал он. Еще один важный вопрос — это отношение к экологии. По расчетам, которые привел Фетисов, к середине XXI века 90% земли уже нельзя будет использовать для производства продуктов питания. Россия играет огромную роль в этих вопросах и может стать страной, которая решит эти проблемы, считает Фетисов.



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