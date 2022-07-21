Минсельхоз прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции

В России с давних времен готовят напиток из кипрея узколистного Союз производителей иван-чая

Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая — кипрея узколистного — в перечень сельхозпродукции. Об этом агроведомство сообщило в своем Telegram-канале после того, как президент Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» пообещал председателю Союза производителей иван-чая Александру Хлынову направить в министерство предложения по развитию отрасли.



«Нам нужно развивать отрасль производства иван-чая и довести объемы производства хотя бы до 30-35% [от объемов рынка чая, кофе и т. п. напитков]. Это позволит оставить в нашей стране 100 млрд руб. ежегодной выручки, — оценил Хлынов. — За время существования современной России на закуп чая, кофе, какао и так далее потрачено более 5 трлн руб. Соответственно, если мы не оседлаем этот финансовый поток сейчас, то мы следующие 20 лет опять потеряем такую же сумму». Сейчас, по его словам, степень локализации производства сырья для горячих напитков составляет всего 0,2%.



По словам Хлынова, нужно признать иван-чай сельхозпродуктом, понять, как его механизировано высаживать и выращивать, также необходимо готовить кадры для производства этого чайного напитка. В Союз входит уже более 100 производителей иван-чая от Владивостока до Пскова, уточнил он, также добавив, что люди «болеют душой за это дело» и хотят получить шанс развивать отрасль.



Путин отметил, что напиток «наверняка полезнее, чем какая-нибудь “Кока-кола”», где «одна химия», и обещал направить предложения Союза с соответствующей резолюцией министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. «Посмотрю, как Минсельхоз эту идею, ваше предложение, реализует», — добавил глава государства.



Министерство заверило, что полностью поддерживает идею. В России с давних времен готовят напиток из кипрея узколистного, он очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду, то есть обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине, считает ведомство. Включение иван-чая в перечень сельхозпродукции откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы.



В декабре 2019 года на встрече Владимира Путина с общественностью в Адыгее подмосковный фермер Сергей Балаев посетовал, что выращивание виноградных улиток не относится к сельскохозяйственной деятельности. На вопрос президента, с чем связана такая дискриминация, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал это исправить. В марте 2020-го правительство включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.



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