Минсельхоз прорабатывает вопрос включения иван-чая в перечень сельхозпродукции

Минсельхоз прорабатывает включение иван-чая — кипрея узколистного — в перечень сельхозпродукции. Об этом агроведомство сообщило в своем Telegram-канале после того, как президент Владимир Путин в ходе форума «Сильные идеи для нового времени» пообещал председателю Союза производителей иван-чая Александру Хлынову направить в министерство предложения по развитию отрасли.
«Нам нужно развивать отрасль производства иван-чая и довести объемы производства хотя бы до 30-35% [от объемов рынка чая, кофе
По словам Хлынова, нужно признать иван-чай сельхозпродуктом, понять, как его механизировано высаживать и выращивать, также необходимо готовить кадры для производства этого чайного напитка. В Союз входит уже более 100 производителей иван-чая от Владивостока до Пскова, уточнил он, также добавив, что люди «болеют душой за это дело» и хотят получить шанс развивать отрасль.
Путин отметил, что напиток «наверняка полезнее, чем какая-нибудь “Кока-кола”», где «одна химия», и обещал направить предложения Союза с соответствующей резолюцией министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. «Посмотрю, как Минсельхоз эту идею, ваше предложение, реализует», — добавил глава государства.
Министерство заверило, что полностью поддерживает идею. В России с давних времен готовят напиток из кипрея узколистного, он очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду, то есть обладает всеми качествами для того, чтобы «подвинуть» обычный чай и кофе на полках магазинов и занять достойное место в потребительской корзине, считает ведомство. Включение иван-чая в перечень сельхозпродукции откроет для его производителей доступ ко всем мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы.
В декабре 2019 года на встрече Владимира Путина с общественностью в Адыгее подмосковный фермер Сергей Балаев посетовал, что выращивание виноградных улиток не относится к сельскохозяйственной деятельности. На вопрос президента, с чем связана такая дискриминация, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев пообещал это исправить. В марте 2020-го правительство включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.
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