Таможенная подкомиссия одобрила продление пошлины на экспорт сои

Ограничение экспорта призвано стимулировать развитие переработки внутри страны Pixabay

Срок действия экспортной пошлины на соевые бобы будет продлен на два года — до 31 августа 2024-го. Кроме того, с 1 сентября 2022 года вводится запрет на вывоз рапса, который продлится шесть месяцев. Соответствующие предложения Минсельхоза одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.



Уточняется, что речь идет о соевых бобах, которые используются для производства кормов в животноводстве. До 31 августа 2022 года на эту продукцию действует экспортная пошлина в размере 20%, но не менее $100 за тонну. Эта мера позволит привлечь дополнительные инвестиции в переработку соевых бобов, считает Минэкономразвития. Продление запрета на экспорт рапса на полгода необходимо для стимулирования развития переработки этой агрокультуры на территории России. Мера не будет действовать при вывозе через пункты пропуска в Забайкальском крае, уточняется в пресс-релизе.



В начале августа Минсельхоз предлагал сделать экспортную пошлину на сою постоянной, а на рапс — продлить на один год.​ Отмечалось, что эти меры необходимы для обеспечения загрузки сырьем отечественных предприятий, перерабатывающих масличные культуры, и сохранения продовольственной безопасности внутреннего рынка.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко тогда говорил, что предлагаемые изменения вряд ли отразятся на рынке, поскольку речь о продлении уже действующих ограничений. Однако, по его словам, некоторые производители ждали, что этого не произойдет, и пошлина на сою будет снята или уменьшена. Петриченко отрицательно относится к идее продления ограничений, поскольку в России в этом году ожидается рекордный урожай масличных и большие переходящие запасы подсолнечника.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тогда говорил, что экспортные пошлины не имеют даже косвенного отношения к продовольственной безопасности: продукты переработки сои и рапса на внутреннем рынке почти не используются и в основном идут на экспорт.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев уверен, что пошлина на экспорт сои и рапса доказала свою эффективность. Так, в этом сезоне экспорт рапса снизился в 1,5 раза, а сои — вдвое, если сравнивать с сезоном-2020/21, хотя урожай этих масличных был больше. Сохранение пошлин на постоянной основе позволит расконсервировать существующие мощности переработки, что особенно актуально для Дальнего Востока, завершить реализацию замороженных проектов и дать импульс к запуску новых мощностей, считает Мальцев.



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