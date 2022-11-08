Цены на зерно продолжают снижаться

Пшеница 3-го класса значительнее всего подешевела на Урале flickr.com

Цены на зерно в большинстве регионов России на прошлой неделе продолжили снижение, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг аналитической компании «ПроЗерно». Так, пшеница 3-го класса значительнее всего подешевела на Урале — на 275 руб. до 11,6 тыс. руб., в Поволжье — на 165 руб. до 13 тыс. руб. за тонну. В остальных регионах динамика была слабой — от 50 руб. до 65 руб. Рост цен отмечался только в Черноземье — на 60 руб.



Цены на пшеницу 4-го класса снизились во всех регионах. Самое серьезное падение наблюдалось на Юге и Урале — на 250 руб. до 13,7 тыс. руб. и 10,8 тыс. руб. за тонну соответственно. В Черноземье рост составил 100 руб. до 11 тыс. руб. за тонну. Стоимость пшеницы 5-го класса менялась по-разному в зависимости от регионов. На Юге цена уменьшилась на 165 руб. до 12 тыс. руб., в Черноземье — на 150 руб. до 9,7 тыс. руб. за тонну. В Поволжье и на Урале снижение было незначительным. Небольшой рост цен зафиксирован в Центре, в Сибири цены не изменились.



Цены на фуражный ячмень больше всего снизились в Центре — на 315 руб. до 10,5 тыс. руб. за тонну. На Юге падение составило 235 руб. до 11,5 тыс. руб., в Черноземье — на 100 руб. до 10,1 тыс. руб. за тонну. В остальных регионах снижение было незначительным. В Сибири цены выросли на 85 руб. Стоимость ржи в Поволжье уменьшилась на 315 руб. до 8,8 тыс. руб., в Черноземье — на 265 руб. до 9,5 тыс. руб. за тонну. В Центре цены на рожь немного выросли, а вот на Урале и в Сибири не изменились. Цены на кукурузу на Юге упали на 485 руб. до 11 тыс. руб. за тонну. В Черноземье и Поволжье после снижения они восстановились на 65 руб. в Центре — не изменились.



Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и др.) Валерий Нагель сказал «Агроинвестору», что ситуация с ценами на зерно сейчас критичная. Цена пшеницы в бункерном весе, по его словам, составляет 13 тыс. руб./т. Он отметил, что такая стоимость не устраивает аграриев, на фоне чего многие из них планируют в следующем году полностью закрыть растениеводческое направление. По словам Нагеля, «Комсомолец», несмотря на низкие уровни цен, продолжает продавать зерно, не придерживая его в ожидании повышения стоимости.



В прошлом году цена реализации пшеницы составляла 18 тыс. руб. за тонну, сравнил Нагель. «Хотелось бы вернуться хотя бы к этому уровню, он позволяет зарабатывать, обновлять парк техники и строить комплексы для хранения зерна», — говорит он. Руководитель рассказал, что сейчас предприятие продает лен, гречиху и рапс в Китай, хотя обменный курс «далеко не в пользу аграриев», в результате чего заработать не удается. «С банками ситуация тоже очень сложна. Для них не важно, зарабатываешь ты или нет, главное — чтобы ты платил кредит. Что дальше будет — неизвестно», — заключил Нагель.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут ранее говорил «Агроинвестору», что на фоне низких цен на зерно аграрии поднимают вопрос об изменения структуры посевных площадей, а, возможно, и их сокращения под определенными культурами. Президент группы компаний «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский отмечал, что компания вынуждена продавать зерно по низким ценам, чтобы выполнять намеченную программу.



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